«Челси» проиграл пятый матч подряд в АПЛ, разгромно уступив «Брайтону»

вчера, 23:54

«Брайтон» обыграл «Челси» (3:0) в матче 34-го тура АПЛ .

На 3-й минуте защитник Ферди Кадиоглу вывел «Брайтон» вперёд. На 56-й минуте Джек Хиншелвуд удвоил преимущество хозяев. В дополнительное ко второму тайму время Дэнни Уэлбек довёл счёт до разгромного.