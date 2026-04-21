«Челси» проиграл пятый матч подряд в АПЛ, разгромно уступив «Брайтону»

«Брайтон» обыграл «Челси» (3:0) в матче 34-го тура АПЛ.
На 3-й минуте защитник Ферди Кадиоглу вывел «Брайтон» вперёд. На 56-й минуте Джек Хиншелвуд удвоил преимущество хозяев. В дополнительное ко второму тайму время Дэнни Уэлбек довёл счёт до разгромного.
«Брайтон» идёт на 6-м месте (50 очков), «Челси» занимает 7-е место (48 очков). Стоит отметить, что «Челси» проиграл уже 5 матчей подряд в АПЛ.
И болельщиков от лишних нервов избавили и результата добились и игра есть .
Но маме главное, теперь у Челси лучший тренер на свете.
У человека диплом Незнайки, а это не шутки.
С тренерами это вообще какой-то 3.14здец, я такого не помню,что бы каждый следующий тренер Челси,был хуже предыдущего. Спасибо Марески,что первую половину сезона отыграли нормально и даже хорошо,а то с росеньором,начни он сезон,мы бы болтались около ТТХ или ниже
Я не понимаю как можно потратить 1.5 миллиарда на трансферы и купить одного нормального игрока,хорошо двух, Кайседо то же нормально. Но остальные это какой-то полтергейст, пару матчей играют и всё, становятся брёвнами,но ладно брёвнами, брёвнами безвольными и без характерными.
И люди которые скупили этот вагон брёвен, продолжают работать....это как?
Я не знаю кого звать,что бы эти Авгиевы конюшни, может как то смогут уговорить Симионе, и он возможно придёт,ну так его же уволят могут не дав поработать.....в общем сердце болит, вот реально болит от того,куда Челси пришёл.
Лицо Кукурельи всё говорит!
Я уже не верю и в кубок Англии. А впрочем может Лидс сжалится над Челси и поможет тонущему?
Все кому не лень забивают по трешке без ответа! Приходите пожплуйста и забивайте! Да защита плохая, но нападения нет. Ноль! Когда это было?
Первый тайм ни одного удара! Позорники!
Позорные хозяева, тренер и игроки тоже!