«Челси» проиграл пятый матч подряд в АПЛ, разгромно уступив «Брайтону»

вчера, 23:54
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Брайтон» обыграл «Челси» (3:0) в матче 34-го тура АПЛ.

На 3-й минуте защитник Ферди Кадиоглу вывел «Брайтон» вперёд. На 56-й минуте Джек Хиншелвуд удвоил преимущество хозяев. В дополнительное ко второму тайму время Дэнни Уэлбек довёл счёт до разгромного.

«Брайтон» идёт на 6-м месте (50 очков), «Челси» занимает 7-е место (48 очков). Стоит отметить, что «Челси» проиграл уже 5 матчей подряд в АПЛ.

Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
rgs9wjv8b8ah
rgs9wjv8b8ah
сегодня в 01:05
У Боэли видать там органчик заклинил, ибо почему Росеньер до сих пор не дома, непонятно.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 00:48
Столько денег , а ума ноль у руководства...
Брулин
Брулин
сегодня в 00:45
Отличное назначение.
И болельщиков от лишних нервов избавили и результата добились и игра есть .
Но маме главное, теперь у Челси лучший тренер на свете.
У человека диплом Незнайки, а это не шутки.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:23
Пусть меня ругают я за Аморима, пока свободный. Да и в АПЛ ему есть что доказывать.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:20
Бесхребетные..
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 00:16
Что тут комментировать....я могу а Челси с 1996 года, я помню как выиграли кубок лиги у Мидлсбро с Судом,помню как Виали выпускал себя на поле и тянул Челси к победе в кубке кубков, помню как эпоху Виали сменила эра, как потом выяснилось золотая эра Абрамовича, и всегда были не удачные матчи иицелые отрезки, и в команде бывали скандалы,но команда выходила и играла, а сейчас я вижу Челси это название клуба, а команды нет,нет команды на поле,нет команды в руководстве,нет команды в тренерском штабе, есть какие-то люди, который называются Челси но которое совершенно не понимают что и как делать.
С тренерами это вообще какой-то 3.14здец, я такого не помню,что бы каждый следующий тренер Челси,был хуже предыдущего. Спасибо Марески,что первую половину сезона отыграли нормально и даже хорошо,а то с росеньором,начни он сезон,мы бы болтались около ТТХ или ниже
Я не понимаю как можно потратить 1.5 миллиарда на трансферы и купить одного нормального игрока,хорошо двух, Кайседо то же нормально. Но остальные это какой-то полтергейст, пару матчей играют и всё, становятся брёвнами,но ладно брёвнами, брёвнами безвольными и без характерными.
И люди которые скупили этот вагон брёвен, продолжают работать....это как?
Я не знаю кого звать,что бы эти Авгиевы конюшни, может как то смогут уговорить Симионе, и он возможно придёт,ну так его же уволят могут не дав поработать.....в общем сердце болит, вот реально болит от того,куда Челси пришёл.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:14
Проиграл 5 матчей подряд. Но до этого матча Челси занимал 6 место, и как это им удавалось? Или до этих 5 подряд поражении Челси прилично набирал очки?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:14
и чем этих 24ов Мареска не устраивал? Доверить команду какому то сомнительному Синьору - так себе занятие.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:06
Кто там тренер у Челси, и почему он не уволен ещё??!
shur
shur ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:03, ред.
....даже не знаю,как подбодрить, у МЮ своего "добра" хватает, но то что с "Челси" происходит, с ума сойти....! Держись!!!
azkan
azkan ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 00:00
Уже развалился!
Лицо Кукурельи всё говорит!
Я уже не верю и в кубок Англии. А впрочем может Лидс сжалится над Челси и поможет тонущему?
Все кому не лень забивают по трешке без ответа! Приходите пожплуйста и забивайте! Да защита плохая, но нападения нет. Ноль! Когда это было?
Первый тайм ни одного удара! Позорники!
Позорные хозяева, тренер и игроки тоже!
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 23:59, ред.
...обалдеть! Позвонил Абрамовичу, сказал счёт, Он сразу накидался,с горя!!!
Capral
Capral
вчера в 23:56
Неудивительно, получить в двух играх 8 мячей от ПСЖ, и сейчас разгромно проигрывать пять матчей подряд... Удивительно другое- что он еще у руля.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:56
Челси разваливается на глазах !!!
Гость
