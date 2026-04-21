«Интер» одержал волевую победу над «Комо» и вышел в финал Кубка Италии

вчера, 23:57

«Интер» одержал победу над «Комо» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (3:2).

На 32-й минуте гости повели в счёте после гола Мартина Батурины. Удвоил преимущество команды Сеска Фабрегаса Люка Да Кунья на 48-й. Хакан Чалханоглу на 69-й отыграл один мяч миланской команды, а на 86-й сделал дубль. Петар Сучич на 89-й забил третий гол «нерадзурри».

По сумме двух встреч «Интер» выиграл со счётом 3:2 и вышел в финал, где встретится с победителем пары «Лацио» — «Аталанта». В первом поединке была зафиксирована ничья 2:2.