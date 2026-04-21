Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Италия. Кубок 2025/2026

«Интер» одержал волевую победу над «Комо» и вышел в финал Кубка Италии

вчера, 23:57
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 2Логотип футбольный клуб КомоКомоМатч завершен

«Интер» одержал победу над «Комо» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (3:2).

На 32-й минуте гости повели в счёте после гола Мартина Батурины. Удвоил преимущество команды Сеска Фабрегаса Люка Да Кунья на 48-й. Хакан Чалханоглу на 69-й отыграл один мяч миланской команды, а на 86-й сделал дубль. Петар Сучич на 89-й забил третий гол «нерадзурри».

По сумме двух встреч «Интер» выиграл со счётом 3:2 и вышел в финал, где встретится с победителем пары «Лацио» — «Аталанта». В первом поединке была зафиксирована ничья 2:2.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Челси» проиграл пятый матч подряд в АПЛ, разгромно уступив «Брайтону»
Вчера, 23:54
ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
Вчера, 21:45
«Крылья Советов» вдевятером в гостях проиграли «Сочи»
Вчера, 19:33
«Реал» обыграл «Брюгге» и стал победителем Юношеской Лиги УЕФА
20 апреля
ПСЖ с Сафоновым дома проиграл «Лиону» в матче Лиги 1
19 апреля
«Ювентус» победил «Болонью» в Серии А
19 апреля
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
сегодня в 00:18
Молодцы с характером! Не то что некоторые...
Nеrаzzurri
сегодня в 00:10
why so ez?
Apsny
сегодня в 00:09
Тупость Фабрегаса в очередной раз
lazzioll
сегодня в 00:07
Комо действительно может посыпаться морально, если еще и из пятерки выпадут. слишком быстро они решили что уже многого добились. Сорокалетний Интер показал что рановато вам пока. Жду завтра победы Лацио и сдвоенную встречу с Интером в мае)
shur
shur ответ Un_De
сегодня в 00:06
...в коме побывать не поле, тьфу ты, не Интер перейти....!!! С Победой!
Un_De
вчера в 23:59
Ну как же валидольно было. Нельзя так пожарить в защите. Фуух. С победой, Нерадзурри! Это было потно и эмоционально. Еще шаг и кубок наш !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 