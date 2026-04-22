Челестини: «Тот, кто сдастся и опустит руки, не будет со мной играть»

Главный тренер ЦСКА рассказал, как ему удаётся не унывать на фоне последних результатов команды.

Тот, кто сдастся и опустит руки, не будет со мной играть. Даже Господь тут не опустит руки. Мы соглашаемся с критикой, потому что мы выступаем не очень хорошо. Если раньше мы получали похвалу, то сейчас соглашаемся с критикой. Нужно быть готовым сражаться, продолжать верить в себя. Я очень много слушаю и скажу вам, что нужно быть осторожнее с инсайдами, мне они не нравятся. Если вам нужен инсайд, приходите, я отвечу. Но искать те моменты, которых нет, не надо. Надеюсь, что все вместе мы сможем поднять еще раз над головой кубок и закончить чемпионат на хорошем месте.