Хорватская делегация подарила Гвардиоле футболку сборной и шахматную доску

Делегация Хорватского футбольного союза (HNS) во главе с главным тренером национальной сборной Златко Даличем посетила рулевого «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.
Они обсудили текущую форму и восстановление хорватских футболистов Матео Ковачича и Йошко Гвардиола.
Помимо Далича, в Манчестер прибыл технический директор Стипе Плетикоса, а также члены тренерского штаба Ведран Чорлука и Лука Миланович.
Далич отметил:
Приятно слышать, как Гвардиола с таким уважением говорит о хорватском футболе и достижениях национальной сборной. Более того, было здорово услышать от него похвалу в отношении футбольных навыков Матео и Йошко, а также их личностных качеств, и мы рады видеть, как они играют такие важные роли в одном из лучших клубов мира. Конечно, мы надеемся увидеть их в решающих моментах на чемпионате мира.
Делегация HNS подарила Гвардиоле именную футболку сборной Хорватии с номером 4, а также шахматную доску.