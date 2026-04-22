Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Хорватская делегация подарила Гвардиоле футболку сборной и шахматную доску

сегодня, 00:52

Делегация Хорватского футбольного союза (HNS) во главе с главным тренером национальной сборной Златко Даличем посетила рулевого «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

Они обсудили текущую форму и восстановление хорватских футболистов Матео Ковачича и Йошко Гвардиола.

Помимо Далича, в Манчестер прибыл технический директор Стипе Плетикоса, а также члены тренерского штаба Ведран Чорлука и Лука Миланович.

Далич отметил:

Приятно слышать, как Гвардиола с таким уважением говорит о хорватском футболе и достижениях национальной сборной. Более того, было здорово услышать от него похвалу в отношении футбольных навыков Матео и Йошко, а также их личностных качеств, и мы рады видеть, как они играют такие важные роли в одном из лучших клубов мира. Конечно, мы надеемся увидеть их в решающих моментах на чемпионате мира.

Делегация HNS подарила Гвардиоле именную футболку сборной Хорватии с номером 4, а также шахматную доску.

Али Самаркандский
сегодня в 00:53
сегодня в 00:53
Шахматная доска для футбола пригодится.Хороший ударный инструмент
Гость
