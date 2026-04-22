Хорватская делегация подарила Гвардиоле футболку сборной и шахматную доску

Делегация Хорватского футбольного союза (HNS) во главе с главным тренером национальной сборной посетила рулевого «Манчестер Сити» .

Они обсудили текущую форму и восстановление хорватских футболистов Матео Ковачича и .

Помимо Далича, в Манчестер прибыл технический директор , а также члены тренерского штаба и Лука Миланович.

Далич отметил:

Приятно слышать, как Гвардиола с таким уважением говорит о хорватском футболе и достижениях национальной сборной. Более того, было здорово услышать от него похвалу в отношении футбольных навыков Матео и Йошко, а также их личностных качеств, и мы рады видеть, как они играют такие важные роли в одном из лучших клубов мира. Конечно, мы надеемся увидеть их в решающих моментах на чемпионате мира.