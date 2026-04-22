Зиньковский полагает, что «Сочи» может избежать вылета

сегодня, 08:15

Хавбек «Сочи» рассказал о ключевых моментах матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Сочинцы уступали 0:1, но сумели отыграться и забили победный гол в компенсированное время, когда соперник был вдевятером.

Первое – удаление. Думал, мы столкнулись головами. Когда упал, голова заболела сильнее, чем обычно бывает в таких случаях. И когда Томас [Галдамес] подходил ко мне, обнимал, я его оттолкнул, потому что боль была очень сильной. Второе – победный гол. Сделали большинство на фланге, я просто прострелил в штрафную, а Марсело со своей большой стопой оказался в нужном месте и подставил «клюшку» на пятачке».

Также он ответил на вопрос, может ли команда еще спастись от вылета («Сочи» отстает от зоны переходных матчей на 4 очка):