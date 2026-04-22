Зиньковский полагает, что «Сочи» может избежать вылета

сегодня, 08:15
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Хавбек «Сочи» Антон Зиньковский рассказал о ключевых моментах матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Сочинцы уступали 0:1, но сумели отыграться и забили победный гол в компенсированное время, когда соперник был вдевятером.

Первое – удаление. Думал, мы столкнулись головами. Когда упал, голова заболела сильнее, чем обычно бывает в таких случаях. И когда Томас [Галдамес] подходил ко мне, обнимал, я его оттолкнул, потому что боль была очень сильной.

Второе – победный гол. Сделали большинство на фланге, я просто прострелил в штрафную, а Марсело со своей большой стопой оказался в нужном месте и подставил «клюшку» на пятачке».

Также он ответил на вопрос, может ли команда еще спастись от вылета («Сочи» отстает от зоны переходных матчей на 4 очка):

Конечно. После первой и второй победы в нас особо не верили, а сейчас все, и ребята тоже, поверят друг в друга, в себя, и, надеюсь, это чудо случится. Но для этого надо работать больше, чем другие команды, требовать многое от себя. Всё возможно.

w6wsnu93xjsq
сегодня в 11:12
Теоретическии можно, практически будет трудно
112910415
сегодня в 10:49
ну да, теперь это не выглядит невозможным !
Bad Listener
сегодня в 10:48
Ну вот, затрепало языком как флагом на ветру, спартаковской душок из мелированого так и не выветрился
s8dgk8q8zkty
сегодня в 09:07
Сейчас бы Сочи с Челси сыграть и обыграть и в 6 матче подряд...
dpa5wegug2af
сегодня в 09:05
Если выиграть всё, то шансы появятся.
Водолей Сергеев
сегодня в 08:52
Запросто можно только ляпнуть что-нибудь - не бывает в такой ситуации запросто...
u84h44uda9js
сегодня в 08:33
Сочи прибавил в игре... запросто может избежать вылета....
