Давидс о «Тоттенхэме»: «Если платишь гроши, то соответственно получаешь»

сегодня, 08:26

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Эдгар Давидс заявил, что лондонцам будет трудно избежать вылета из Премьер-лиги. По его словам, проблемы клуба связаны с «нехваткой качества состава и отсутствия управления».

Это совершенно очевидно: если платить гроши, то и получаешь... Это и низкое качество состава, и отсутствие управления. Всё.

Давидс отметил, что назначение тренера Роберто Де Дзерби стало хорошим шагом, но этого недостаточно, чтобы быстро исправить ситуацию. Он добавил, что «шпоры» должны были активнее работать на зимнем рынке и усилить состав, особенно с учётом большого числа травм.

Сейчас «Тоттенхэм» идёт в зоне вылета, отставая от спасительного места на два очка за пять туров до конца сезона. Давидс при этом признал, что надеется на сохранение клуба в АПЛ, поскольку северолондонское дерби важно и для «Арсенала», и для всей лиги.

Ираола поддержал нового тренера «Борнмута»
Вчера, 23:27
Венгер верит в чемпионство «Арсенала» в этом сезоне
Вчера, 20:57
Флик: «Выиграть Лигу чемпионов с „Барселоной“ – моя главная цель в клубе»
Вчера, 16:58
Бонуччи призвал реформировать итальянский футбол и пригласить Гвардиолу
Вчера, 11:34
Хёнесс: «Многие сомневались, что Компани сможет соответствовать „Баварии“»
20 апреля
Руни: «Свист трибун мешает „Арсеналу“ бороться за чемпионство»
20 апреля
lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:54
в Англии в целом и в самом Лондоне в частности столько всяческих дерби, что думаю отсутствие северолондонского именно как-нибудь миллионная армия фанатов переживет. Тоттенхему как бы о другом думать надо, а не о том как они без дерби))
DXTK
DXTK
сегодня в 09:50
Тут не в составе дело а в тренерах......... которые не могут отказаться от своего футбола....... пока все были здоровы Тоттенхэм играл прилично, пошли травмы и понеслось, плюс скажем Франк потерял контроль над раздевалкой, Тудор вообще не понял куда попал, .........Де Зерби должен играть от обороны и на контр атаках уделить внимание обороне и не играть в энергозатрачивающий футбол так как команда часто выдыхается к концовке игры........

PS Де Зерби заявил что одержат все 5 побед........ одну уже упустили.
463kt9khgc5b
463kt9khgc5b
сегодня в 09:10
Болельщикам шпор не позавидуешь, время всё исправить совсем мало
112910415
112910415
сегодня в 09:08
относительные, конечно, гроши ... )
gr68adfrvpap
gr68adfrvpap
сегодня в 09:06
Нам бы получать эти гроши... Особенно у футболистов.
3hch2cjtjmv5
3hch2cjtjmv5
сегодня в 08:31
Нужно подумать о смене руководства клуба......
dq73b79gqvt2
dq73b79gqvt2
сегодня в 08:30
Шанс остаться конечно есть, но нужно все выигрывать....
