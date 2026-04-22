Давидс о «Тоттенхэме»: «Если платишь гроши, то соответственно получаешь»

сегодня, 08:26

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» заявил, что лондонцам будет трудно избежать вылета из Премьер-лиги. По его словам, проблемы клуба связаны с «нехваткой качества состава и отсутствия управления».

Это совершенно очевидно: если платить гроши, то и получаешь... Это и низкое качество состава, и отсутствие управления. Всё.

Давидс отметил, что назначение тренера Роберто Де Дзерби стало хорошим шагом, но этого недостаточно, чтобы быстро исправить ситуацию. Он добавил, что «шпоры» должны были активнее работать на зимнем рынке и усилить состав, особенно с учётом большого числа травм.