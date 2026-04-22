Давидс о «Тоттенхэме»: «Если платишь гроши, то соответственно получаешь»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Эдгар Давидс заявил, что лондонцам будет трудно избежать вылета из Премьер-лиги. По его словам, проблемы клуба связаны с «нехваткой качества состава и отсутствия управления».
Это совершенно очевидно: если платить гроши, то и получаешь... Это и низкое качество состава, и отсутствие управления. Всё.
Давидс отметил, что назначение тренера Роберто Де Дзерби стало хорошим шагом, но этого недостаточно, чтобы быстро исправить ситуацию. Он добавил, что «шпоры» должны были активнее работать на зимнем рынке и усилить состав, особенно с учётом большого числа травм.
Сейчас «Тоттенхэм» идёт в зоне вылета, отставая от спасительного места на два очка за пять туров до конца сезона. Давидс при этом признал, что надеется на сохранение клуба в АПЛ, поскольку северолондонское дерби важно и для «Арсенала», и для всей лиги.
PS Де Зерби заявил что одержат все 5 побед........ одну уже упустили.