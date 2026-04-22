Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Данило из «Ботафого» отказался от перехода в «Зенит»

сегодня, 09:28

Полузащитник «Ботафого» Данило не перейдёт в «Зенит». Петербургский клуб предлагал бразильцам 13 миллионов евро плюс списание долга в 12 миллионов, но 24-летний хавбек хочет перейти в клуб из Западной Европы после чемпионата мира 2026 года.

По данным ESPN, Данило рассматривается как замена Жерсону, покинувшему «Зенит». С лета 2025 года за «Ботафого» он провёл 34 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт действует до 2029 года, рыночная стоимость — 24 миллиона евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:16
Не согласился этот, найдут более покладистого...
Vahidlapsha
Vahidlapsha
сегодня в 11:05
Зенит это лицо российского футбола, без него чемпионат смотреть не будут, но и трансферы нужны хорошие, с именем.

На старости лет можно было подписать Модрича, Бензема, и еще парочку типов из чемпионатов попроще.
112910415
112910415
сегодня в 10:54
лимита опасается ! )
LOpp
LOpp
сегодня в 10:01
выбрал футбол...
lotsman
lotsman ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 09:51
Закусывать надо.)
lotsman
lotsman
сегодня в 09:49
Правильно, делать нечего у нас.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 09:36
А может убыточный газпром сократит переводы наших налогов за рубеж?!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 