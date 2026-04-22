Данило из «Ботафого» отказался от перехода в «Зенит»

сегодня, 09:28

Полузащитник «Ботафого» не перейдёт в «Зенит». Петербургский клуб предлагал бразильцам 13 миллионов евро плюс списание долга в 12 миллионов, но 24-летний хавбек хочет перейти в клуб из Западной Европы после чемпионата мира 2026 года.

По данным ESPN, Данило рассматривается как замена Жерсону, покинувшему «Зенит». С лета 2025 года за «Ботафого» он провёл 34 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт действует до 2029 года, рыночная стоимость — 24 миллиона евро.