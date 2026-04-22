«Манчестер Юнайтед» готов увеличить оклад Майну в четыре раза

сегодня, 09:40

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну готовится подписать новое долгосрочное соглашение, которое значительно повысит его зарплату. 21-летний англичанин стал ключевым игроком при временном тренере Майкле Каррике и идеально вписался в полузащиту вместе с Бруну Фернандешем и Каземиро. В 11 матчах под руководством Каррика «Юнайтед» одержал 8 побед, дважды сыграл вничью и проиграл лишь раз.

Ранее при Рубене Амориме Майну не выходил в старте АПЛ и почти покинул клуб после публичного конфликта с тренером. Теперь МЮ вновь рассчитывает на игрока и готов увеличить его оклад в четыре раза — до 120 тысяч фунтов в неделю.

Vahidlapsha
сегодня в 11:23
Мудрое решение, если ценишь игрока то сохраняешь его, видимо в Локомотиве ценности другие раз не могут Воробьеву 15 млн. руб. в месяц накинуть.
Фил Кио
сегодня в 11:13
Вот это оптимизация зарплаты, сколько это в год, страшно и подумать, можно позавидовать. Теперь главное не зазвездиться.
Варвар7
сегодня в 09:42
Счастливчик Кобби...)))
