«Манчестер Юнайтед» готов увеличить оклад Майну в четыре раза

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну готовится подписать новое долгосрочное соглашение, которое значительно повысит его зарплату. 21-летний англичанин стал ключевым игроком при временном тренере Майкле Каррике и идеально вписался в полузащиту вместе с Бруну Фернандешем и Каземиро. В 11 матчах под руководством Каррика «Юнайтед» одержал 8 побед, дважды сыграл вничью и проиграл лишь раз.
Ранее при Рубене Амориме Майну не выходил в старте АПЛ и почти покинул клуб после публичного конфликта с тренером. Теперь МЮ вновь рассчитывает на игрока и готов увеличить его оклад в четыре раза — до 120 тысяч фунтов в неделю.