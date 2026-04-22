Погба: «„Манчестер Юнайтед“ изменился после моего возвращения»

сегодня, 11:04

Хавбек признался, что при возвращении в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 100 миллионов евро клуб уже не был прежним.

В подкасте Рио Фердинанда экс-игрок «Монако» вспомнил разговор с Патрисом Эвра: «Я сказал Пэту, что всё по-другому. Энергия другая. Когда я уходил, такого не было. Ты приходил в „Манчестер Юнайтед“ с ясным пониманием культуры клуба. А тут всё было иначе. Даже еда, всё внутри изменилось. Странно».

«Я сказал Пэту, что не знаю, отработаю ли контракт здесь, потому что не чувствую, что это тот же клуб, из которого ушёл», — добавил он.