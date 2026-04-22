Погба: «„Манчестер Юнайтед“ изменился после моего возвращения»

сегодня, 11:04

Хавбек Поль Погба признался, что при возвращении в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 100 миллионов евро клуб уже не был прежним.

В подкасте Рио Фердинанда экс-игрок «Монако» вспомнил разговор с Патрисом Эвра: «Я сказал Пэту, что всё по-другому. Энергия другая. Когда я уходил, такого не было. Ты приходил в „Манчестер Юнайтед“ с ясным пониманием культуры клуба. А тут всё было иначе. Даже еда, всё внутри изменилось. Странно».

«Я сказал Пэту, что не знаю, отработаю ли контракт здесь, потому что не чувствую, что это тот же клуб, из которого ушёл», — добавил он.

Погба перешел из МЮ в «Ювентус» в 2012 году. После возвращения в клуб в 2016-м игрок провел там шесть лет.

Давидс о «Тоттенхэме»: «Если платишь гроши, то соответственно получаешь»
Сегодня, 08:26
Ираола поддержал нового тренера «Борнмута»
Вчера, 23:27
Венгер верит в чемпионство «Арсенала» в этом сезоне
Вчера, 20:57
Флик: «Выиграть Лигу чемпионов с „Барселоной“ – моя главная цель в клубе»
Вчера, 16:58
Бонуччи призвал реформировать итальянский футбол и пригласить Гвардиолу
Вчера, 11:34
Хёнесс: «Многие сомневались, что Компани сможет соответствовать „Баварии“»
20 апреля
Все комментарии
112910415
сегодня в 12:31
так оно и было
VeniaminS
сегодня в 11:13
Все меняется со временем,это точно !
Гость
