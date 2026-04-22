Ледяхов: «„Краснодару“ опасно снова терять очки»

сегодня, 13:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 19:45 Не начался

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ, в котором москвичи сыграют с «Краснодаром».

Конечно, матч влияет на чемпионскую гонку, до конца сезона осталось меньше месяца. Поэтому команды будут прилагать максимум усилий, чтобы остаться там, где они находятся, а также чтобы улучшить свои позиции. «Краснодар» в прошлом туре потерял очки, поменялся местами с «Зенитом». Поэтому сейчас им опасно терять очки. А красно-белые борются за попадание в тройку, у них такие шансы появились, разрыв три очка. Поэтому игра будет интересной, обоюдоострой. Точно решающий матч для чемпионской гонки и распределения мест. Осталось пять туров, в каждом из них будем видеть борьбу. Но я думаю, что все будут терять очки, обостряется турнирное положение до максимума.

«Краснодар» играет в атаку, «Спартак» всегда так играл. У «Спартака» четко прослеживаются проблемы в обороне, они и пропускают, есть кое-какие моменты. Конечно, у красно-белых хорошая линия атаки, с качественными футболистами. «Краснодар» на протяжении всего сезона показывает уверенную игру, на данный момент по игре они являются самой стабильной командой. Не было сильных провалов в течение сезона. Нужно учесть, что у «Краснодара» будет играть и Джон Кордоба, один из сильнейших нападающих чемпионата. Сложно предсказать результат, но игра будет максимально интересной.

Capral
сегодня в 15:31
Я уже вчера писал, что многое будет зависeть от того, сумеет ли Краснодар востановиться после тяжелейшего матча с Балтикой- как морально, так и физически. Всегда интересно наблюдать за игрой техничных команд, играющих в комбинационный, красивый футбол... Игра на встречных курсах, и возможно без середины поля. Но с другой стороны- схватка двух незаурядных распасовщиков- Барко и Сперцяна, каждый из которых интересен по своему. Оборона у обеих команд не самая надежная. А в атаке, у Спартака, более коллективное нападение, у Краснодара- атака заточена но острие копья- Кордобу. Вратарская позиция надежней у Краснодара, в лице Агкацева, но в такой игре, ничего невозможно предугадать, потому что в каждой из команд есть футболисты, способные импровизировать и творить...............................................
jrjndy9ug7jw
сегодня в 15:29
Здесь понятно, терять нельзя, удачи быкам!
vpabf68v4bdm
сегодня в 13:50
Спартаку есть тоже что терять: маячит бронза. Должно быть много забитых мячей.
Futurista
сегодня в 13:41
Вопрос только один.. как долго будет ждать?)...
Фил Кио
сегодня в 13:35
Разошелся,так и сыпет:
"Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрёна вошь!"
............................................
Пусть безумная идея,
Вы не рубайте сгоряча!
Вызывайте нас скорее
Через доку-главврача.
Владимир_Спартак
сегодня в 13:35
А я почему то думаю , что игра будет очень осторожной...и каждый будет ждать ошибки соперника...
Али Самаркандский
сегодня в 13:22
Ясень пень. Теперь нужны одни победы. Краснодар обязан обыгрывать на финише всех
Гость
