Ледяхов: «„Краснодару“ опасно снова терять очки»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ , в котором москвичи сыграют с «Краснодаром».

Конечно, матч влияет на чемпионскую гонку, до конца сезона осталось меньше месяца. Поэтому команды будут прилагать максимум усилий, чтобы остаться там, где они находятся, а также чтобы улучшить свои позиции. «Краснодар» в прошлом туре потерял очки, поменялся местами с «Зенитом». Поэтому сейчас им опасно терять очки. А красно-белые борются за попадание в тройку, у них такие шансы появились, разрыв три очка. Поэтому игра будет интересной, обоюдоострой. Точно решающий матч для чемпионской гонки и распределения мест. Осталось пять туров, в каждом из них будем видеть борьбу. Но я думаю, что все будут терять очки, обостряется турнирное положение до максимума.

«Краснодар» играет в атаку, «Спартак» всегда так играл. У «Спартака» четко прослеживаются проблемы в обороне, они и пропускают, есть кое-какие моменты. Конечно, у красно-белых хорошая линия атаки, с качественными футболистами. «Краснодар» на протяжении всего сезона показывает уверенную игру, на данный момент по игре они являются самой стабильной командой. Не было сильных провалов в течение сезона. Нужно учесть, что у «Краснодара» будет играть и Джон Кордоба, один из сильнейших нападающих чемпионата. Сложно предсказать результат, но игра будет максимально интересной.