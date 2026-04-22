Кержаков считает матч «Локомотив» — «Зенит» ключевым в борьбе за титул

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о борьбе за титул в РПЛ.
Очень интересная чемпионская гонка. Здорово, что «Зенит» вышел на первое место. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы они это место не упустили. Очень важный матч будет с «Локомотивом». При положительном результате «Зенит» не должен упустить чемпионство.
Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 22 апреля. После 25 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 55 очками. Второе место занимает «Краснодар» — 54 очка. Замыкает тройку «Локомотив» — 48 очков.