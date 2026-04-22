Кержаков считает матч «Локомотив» — «Зенит» ключевым в борьбе за титул

сегодня, 12:29
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:45 Не начался

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о борьбе за титул в РПЛ.

Очень интересная чемпионская гонка. Здорово, что «Зенит» вышел на первое место. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы они это место не упустили. Очень важный матч будет с «Локомотивом». При положительном результате «Зенит» не должен упустить чемпионство.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 22 апреля. После 25 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 55 очками. Второе место занимает «Краснодар» — 54 очка. Замыкает тройку «Локомотив» — 48 очков.

lotsman
сегодня в 16:57
Моё нение, это не ключевой, но очень важный. Если Зенит сегодня выиграет в Москве, а Спартак завтра выиграет у Краснодара, то этот матч с Локомотивом можно считать ключевым. Если Спартак проиграет, то клюевым матчем будет матч с Армейцами. А если Зенит сегодня проиграет, то ключи, моё мнение, давно потеряны.
vwp2ug2wdbcg
сегодня в 13:47
Идеальной игру Зенита назвать сложно. У Локо есть шансы.
Futurista
сегодня в 13:36, ред.
У кого ключи?) - вот вопрос...
