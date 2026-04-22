Экс-игроки «Зенита» сыграют в турнире дворового футбола

сегодня, 13:33

Бывшие звёзды «Зенита» выступят в турнире дворового футбола «Мы — футбольный Петербург». Об этом на пресс-конференции рассказал экс-нападающий клуба , автор идеи соревнований.

«Есть уже одна готовая команда, название пока держу в секрете. Могу сказать о её участниках? Это Александр и Михаил Кержаковы, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Владимир Быстров и Игорь Денисов. Примкнут ещё несколько футболистов», — сообщил Кержаков.

Участники сами договариваются о времени и месте матчей без судей. Формат — 5 на 5 или 6 на 6. Турнир стартует 27 мая и завершится в конце августа на 50+ площадках во всех районах города. Призовой фонд — 2,5 млн рублей.