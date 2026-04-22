Экс-игроки «Зенита» сыграют в турнире дворового футбола

сегодня, 13:33

Бывшие звёзды «Зенита» выступят в турнире дворового футбола «Мы — футбольный Петербург». Об этом на пресс-конференции рассказал экс-нападающий клуба Александр Кержаков, автор идеи соревнований.

«Есть уже одна готовая команда, название пока держу в секрете. Могу сказать о её участниках? Это Александр и Михаил Кержаковы, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Владимир Быстров и Игорь Денисов. Примкнут ещё несколько футболистов», — сообщил Кержаков.

Участники сами договариваются о времени и месте матчей без судей. Формат — 5 на 5 или 6 на 6. Турнир стартует 27 мая и завершится в конце августа на 50+ площадках во всех районах города. Призовой фонд — 2,5 млн рублей.

РФС провёл матч легенд к 75-летию Александра Мирзояна
20 апреля
Ушёл из жизни 4-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов Сантамария
15 апреля
ОфициальноЭкс-капитан МЮ Валенсия присоединился к любительскому клубу
06 апреля
Не хотят уходить на пенсию. Футболисты за 40, которые всё ещё играют
05 апреляЕвгений Петров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии8
ОфициальноУмер чемпион СССР в составе «Зари» Николай Пинчук
02 апреля
Двукратный чемпион СССР Юрий Гаврилов перенёс операцию на сердце
28 марта
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:47
К Зениту бы примкнули, помочь в борьбе за чемпионство.На нынешних надежды мало)
Futurista
сегодня в 15:23, ред.
Типичный питерский двор-колодец не очень подходит для футбола...хотя один плюс всё таки есть - мячик не улетает далеко...но опять же окна)...
Футбол во дворе-колодце это когда после удара "выше ворот" мяч возвращается к тебе через три рикошета от стен, а вместе с ним скинутый сверху горшок с геранью...
Гость
