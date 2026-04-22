Сулейманов рассказал о сборе для пострадавших от наводнений в Дагестане

Форвард «Ростова» рассказал, что собрал около 570 тысяч рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане.

Да, я открыл сбор. Около 570 тысяч рублей [собрал], лично мне мой близкий друг футболист отправил 50 тысяч. Говорит, это лично твоей бабушке. Я их отложил и когда буду в Дагестане отдам эти деньги бабушке. Всё остальное я скинул в сбор, это для народа, а не для моей семьи. У меня есть средства и своей семье я могу помочь сам.

Все футболисты «Ростова» помогли. Из других команд – Наир Тикнизян, Сергей Пиняев. Очень большую сумму скинул Ньямси, у меня аж мурашки пошли, когда я увидел. Я ему очень благодарен. Он сам нерусский парень и скинул такую сумму для России. Он большой, выглядит очень агрессивно, но в душе он очень добрый. Прошу прощения, если кого‑то забыл. Сейчас не могу вспомнить.