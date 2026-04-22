Мартинс: «Не вижу смысла покидать „Спартак“ ради матчей в еврокубках»

Хавбек «Спартака» рассказал о своих дальнейших планах.

Пока взаимное уважение будет сохраняться, не вижу смысла думать об уходе. Просто выкладываюсь на поле по полной. Кто знает, что будет в дальнейшем. Хочу завоевать новые трофеи со «Спартаком». Начиная с Кубка уже в этом сезоне. Конечно, мечтаю стать чемпионом страны. Это главная мотивация.

Ценю уважение, которое ко мне проявляют в России. «Спартак» выступает в сильной лиге. Не вижу смысла покидать её только ради матчей в еврокубках. Играю за большой клуб, который обожают в каждом городе страны. Горжусь быть его частью