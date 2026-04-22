Мартинс: «Не вижу смысла покидать „Спартак“ ради матчей в еврокубках»

сегодня, 14:02

Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своих дальнейших планах.

Пока взаимное уважение будет сохраняться, не вижу смысла думать об уходе. Просто выкладываюсь на поле по полной. Кто знает, что будет в дальнейшем. Хочу завоевать новые трофеи со «Спартаком». Начиная с Кубка уже в этом сезоне. Конечно, мечтаю стать чемпионом страны. Это главная мотивация.

Ценю уважение, которое ко мне проявляют в России. «Спартак» выступает в сильной лиге. Не вижу смысла покидать её только ради матчей в еврокубках. Играю за большой клуб, который обожают в каждом городе страны. Горжусь быть его частью

Мартинс играет в Москве с 2022 года.

jtavpty9qv4k
сегодня в 17:30
Потому что такую зарплату ему нигде больше платить не будут
112910415
сегодня в 16:10
работай, Кристофер !
Capral
сегодня в 15:34
Да, Маэстро, Вы правы!!! Трудно не согласиться.)))
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:29
Насчёт чесать языком в Спартаке всегда было всё в порядке...
Futurista
сегодня в 15:19
Зато не просит у антилопы "Ещё! Ещё!" )...понимает свое место в футбольном мире)...
Capral
сегодня в 15:15, ред.
Сразу вспомнился замечательный советский мультфильм "Золотая антилопа", и слова раджи, на заверения его слуг и приближенных, в верности и любви: "Всё это я уже слышал, и не раз! Вы клянётесь мне в верности, но золотую антилопу поймать не можете..."!
Анатолий Гуськов
сегодня в 15:14
Хорошо, когда игрок не только на поле, но и в душе не именяет клубу. Успеха тебе Кристофер!
Bad Listener
сегодня в 14:07, ред.
Что-то про какую-то он другую лигу, другую команду и другого себя говорит, было бы в Спартаке уважение, но оно опционально не предусмотрено, всё ушло на рекламные эффекты. Лига отскока и рикошета тоже не блещет мастерством, хорошо хоть мяч ещё круглый и на том спасибо. Ну а Мартинс последнее время выкладывается больше на лавке, чем на поле, а на поле не помню от него какой-то убедительной игры, как то он аккуратно с краюшку выложился и лежит никому не мешает.

Поэтому конечно смысла покидать Спартак, где за просто так платят лукойловскую, особо и нет с таким набором игровых качеств
