Непомнящий уверен, что возвращение Талалаева поможет «Балтике»

Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал возвращение на тренерский мостике команды Андрея Талалаева, который недавно перенес операцию.
Конечно, он вдохновит еще больше команду, но «Ахмат» тоже не подарок, будет не все так просто для «Балтики». Очевидно, что проблемы какие-то есть, трудно детально объяснять, но такое бывает, когда любая микроошибка превращается в пропущенный гол. До поры до времени госпожа фортуна смотрела в сторону «Балтики», теперь отвернулась, но это не мешает команде играть в атаку, она забивает голы. Может пропустить два, забить три. Хотя для Талалаева пропущенный гол — целая история, я знаю, как он к этому относится, скрупулезно разбирает каждый пропущенный мяч. Но и важная фигура вратаря Максима Бориско для защитников тоже, нельзя так сразу наладить взаимодействие, когда играет новый вратарь.
Изменится ли ситуация с пропущенными мячами с возвращением Талалаева? Я уверен. Я прочел, как он вернулся в команду, сразу сказал в адрес нескольких игроков: долго ли будешь так ошибаться? Так что Талалаев держит руку на пульсе. С другой стороны, каждый пропущенный гол для тренера очень важный аспект, когда есть, условно, к чему придраться, есть над чем работать. Игроки концентрируются в этом случае. Когда нет ошибок, нет проблем, трудно требовать от игроков, чтобы они сохраняли внимание. Поэтому пропущенные голы — не совсем плохо, я бы сказал, ну и команда не проигрывает. Можно сказать, что проблемы нет.