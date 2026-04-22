Непомнящий уверен, что возвращение Талалаева поможет «Балтике»

Бывший главный тренер «Балтики» прокомментировал возвращение на тренерский мостике команды , который недавно перенес операцию.

Конечно, он вдохновит еще больше команду, но «Ахмат» тоже не подарок, будет не все так просто для «Балтики». Очевидно, что проблемы какие-то есть, трудно детально объяснять, но такое бывает, когда любая микроошибка превращается в пропущенный гол. До поры до времени госпожа фортуна смотрела в сторону «Балтики», теперь отвернулась, но это не мешает команде играть в атаку, она забивает голы. Может пропустить два, забить три. Хотя для Талалаева пропущенный гол — целая история, я знаю, как он к этому относится, скрупулезно разбирает каждый пропущенный мяч. Но и важная фигура вратаря Максима Бориско для защитников тоже, нельзя так сразу наладить взаимодействие, когда играет новый вратарь.

Изменится ли ситуация с пропущенными мячами с возвращением Талалаева? Я уверен. Я прочел, как он вернулся в команду, сразу сказал в адрес нескольких игроков: долго ли будешь так ошибаться? Так что Талалаев держит руку на пульсе. С другой стороны, каждый пропущенный гол для тренера очень важный аспект, когда есть, условно, к чему придраться, есть над чем работать. Игроки концентрируются в этом случае. Когда нет ошибок, нет проблем, трудно требовать от игроков, чтобы они сохраняли внимание. Поэтому пропущенные голы — не совсем плохо, я бы сказал, ну и команда не проигрывает. Можно сказать, что проблемы нет.