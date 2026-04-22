Верховный суд Испании оправдал Неймара по делу о трансфере в «Барселону»

Верховный суд Испании подтвердил оправдательный приговор бразильскому футболисту Неймару по делу о его переходе в «Барселону» в 2013 году. Об этом говорится в пресс-релизе суда.
«Не было ни преступления коррупции в бизнесе, ни мошенничества — ни со стороны игрока, ни со стороны его представителей, ни со стороны ФК „Барселона“», — говорится в решении.
Слушания прошли в 2022 году. Высший суд Каталонии ранее оправдал Неймара, которого обвиняли в сокрытии части платежей за трансфер. 34-летний форвард провёл в «Барселоне» 186 матчей (105 голов, 76 ассистов), выиграв ЛЧ, два титула Ла Лиги и три Кубка Испании.