Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыИспания. Примера 2025/2026

Верховный суд Испании оправдал Неймара по делу о трансфере в «Барселону»

сегодня, 15:18

Верховный суд Испании подтвердил оправдательный приговор бразильскому футболисту Неймару по делу о его переходе в «Барселону» в 2013 году. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

«Не было ни преступления коррупции в бизнесе, ни мошенничества — ни со стороны игрока, ни со стороны его представителей, ни со стороны ФК „Барселона“», — говорится в решении.

Слушания прошли в 2022 году. Высший суд Каталонии ранее оправдал Неймара, которого обвиняли в сокрытии части платежей за трансфер. 34-летний форвард провёл в «Барселоне» 186 матчей (105 голов, 76 ассистов), выиграв ЛЧ, два титула Ла Лиги и три Кубка Испании.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ассоциация футбола Аргентины отреагировала на иск промоутера
17 апреля
Промоутер подал в суд на Месси и Ассоциацию футбола Аргентины
15 апреля
Суд по делу о смерти Марадоны возобновился в Аргентине
15 апреля
Хамес Родригес оправдан по делу об уклонении от налогов в Испании
13 апреля
Официально«Ботафого» подал в суд на «Лион» из-за долга
05 апреля
Смолов о прекращении дела: «Спасибо суду, что разобрались в ситуации»
03 апреля
Сортировать
Все комментарии
112910415
сегодня в 16:08
на нет и суда нет )
shur
сегодня в 16:04
....Слава ---- !!!
2829v859qgb7
сегодня в 16:00
Теперь Неймар подаст в суд за клевету....:)))
Futurista
сегодня в 15:42, ред.
Теперь "мяч на стороне" Неймара и других обвиняемых по делу...можно требовать компенсацию за несостоятельные обвинения, незаконное уголовное преследование и судебные издержки...давай, Неймар, забей им "гол" красиво)...
lazzioll
сегодня в 15:37
какие скорые ребята. еще года два и наверное срок давности бы вышел. 13 лет думали о том, что и так ясно было с самого начала - никаких сроков таким не бывает за налоги.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 