Легенда «Милана» Джанни Ривера против прихода Гвардиолы в сборную Италии

сегодня, 16:34

Легендарный полузащитник «Милана» Джанни Ривера выступил против назначения Пепа Гвардиолы тренером сборной Италии после ухода Дженнаро Гаттузо.

«Гвардиола? В Италии? Нет, пожалуйста. Он не итальянец. У меня нет сомнений, что тренер должен быть итальянцем. Точка. Это логично, потому что наш соотечественник лучше понимает ситуацию, чем чужаки», — заявил Ривера.

«Нужен кто-то новый, кто понимает, о чём идёт речь. Обширный поиск обязателен. Многие имена уже упоминались здесь и не раз. Надо предотвратить их возвращение», — добавил он.

Grizly88
сегодня в 17:20
В Италии шас и нету мировых звезд Гвардиола не пойдет туда
CCCP1922
сегодня в 17:15
А у Риверы есть конкретные предложения?
Capral
сегодня в 16:47
Если я правильно понял Риверу- Италии нужен реаниматор, а не просто классный специалист. Вот, только вопрос: а что же он ничего не говорил, когда Гаттузо назначали? Ведь с самого начала было ясно и понятно, что это не вариант. Или только потому, что он итальянец?
