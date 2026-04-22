Легенда «Милана» Джанни Ривера против прихода Гвардиолы в сборную Италии

Легендарный полузащитник «Милана» Джанни Ривера выступил против назначения тренером сборной Италии после ухода Дженнаро Гаттузо.

«Гвардиола? В Италии? Нет, пожалуйста. Он не итальянец. У меня нет сомнений, что тренер должен быть итальянцем. Точка. Это логично, потому что наш соотечественник лучше понимает ситуацию, чем чужаки», — заявил Ривера.

«Нужен кто-то новый, кто понимает, о чём идёт речь. Обширный поиск обязателен. Многие имена уже упоминались здесь и не раз. Надо предотвратить их возвращение», — добавил он.