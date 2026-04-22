Колосков: «РФС остается активным участником международных соревнований»

сегодня, 16:37

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил участие мужской и женской сборных России U-16 в Турнирах развития, проводимых под эгидой УЕФА.

Это замечательно! Во-первых, с точки зрения футбольной политики, РФС остается активным участником международных соревнований, проводимых под эгидой УЕФА. Во-вторых, такие турниры — это большой стимул для ребят и девчонок попадать в сборные. И, в-третьих, интересно посмотреть, каков на сегодня наш уровень на фоне европейских сборных. Так что подобные турниры во всех смыслах полезное дело!

Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:17
Надо отметить , Вячеслав Иванович тоже временами активен...
Гость
