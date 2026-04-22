В ЦСКА выступили с заявлением о будущем Челестини

Генеральный директор ЦСКА ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера клуба .

Конечно, ситуация тяжелая. Ее никто не ожидал. Безусловно, мы расстроены результатами, тем местом, на котором находимся. При этом мы считаем, что пока идет сезон и есть возможность исправить ситуацию — понятно, что шансов на это все меньше — нужно продолжать делать свою работу. Мы все вместе оказались в такой ситуации.

Сейчас не время для поиска крайних и виноватых. Это было бы самым простым решением. Сейчас нужно делать свою работу и только после этого принимать какие-то взвешенные, подготовленные решения. Мы надеемся, что команде удастся переломить эту очень тяжелую для нас ситуацию.

Я считаю, в данный момент, когда мы все вместе оказались там, где находимся, принимать радикальные решения, зная ситуацию изнутри, настроения команды и позицию лидеров — это путь, который лежит, скорее, в эмоциональной плоскости, нежели в рациональной.