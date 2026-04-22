В ЦСКА выступили с заявлением о будущем Челестини

сегодня, 17:09

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера клуба Фабио Челестини.

Конечно, ситуация тяжелая. Ее никто не ожидал. Безусловно, мы расстроены результатами, тем местом, на котором находимся. При этом мы считаем, что пока идет сезон и есть возможность исправить ситуацию — понятно, что шансов на это все меньше — нужно продолжать делать свою работу. Мы все вместе оказались в такой ситуации.

Сейчас не время для поиска крайних и виноватых. Это было бы самым простым решением. Сейчас нужно делать свою работу и только после этого принимать какие-то взвешенные, подготовленные решения. Мы надеемся, что команде удастся переломить эту очень тяжелую для нас ситуацию.

Я считаю, в данный момент, когда мы все вместе оказались там, где находимся, принимать радикальные решения, зная ситуацию изнутри, настроения команды и позицию лидеров — это путь, который лежит, скорее, в эмоциональной плоскости, нежели в рациональной.

ANATOLY KANDAUROV ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 20:40
В данной ситуации вариант есть и он единственный. Это Игнашевич. Прекрасно работал в Балтике, свой человек. То что надо
particular
сегодня в 19:36, ред.
Всплытие Бабаева с пламенной речью - вероятный признак погружения Челестини, в обозримом будущем, в неведение... А там и с вещами на выход...
Red blu ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 19:23
Конкретно сейчас никто не согласится сменить Челестини на посту главного тренера в ЦСКА, потому что осталось мало времени до окончания РПЛ. Думаю, руководству на данный момент не совсем целесообразно принимать решение по Челестини, а стоит подождать до лета, чтобы увидеть, кто будет свободен на тренерском рынке.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:28
Ясно, что ничего конкретного Бабаев и не мог сказать. Поскольку если бы он сказал А, нужно сразу же говорить Б. А поскольку варианта Б нет , то и говорить А смысла нет. Я понятно выразил свою мысль?
ANATOLY KANDAUROV ответ r86zvtkw7u3r (раскрыть)
сегодня в 18:25
Выход один. Перевести Газпром в Самару и Зенит будет бороться, за 8 место.
Брулин
сегодня в 18:17
Еще играть с Спартак,Зенит,Локо вот три порожения А Бабаев смотрел игры?Ему все нравиться?
happy 50
сегодня в 17:47
Слуцкий в Китае отыгрался с -10 очков. Его команда уже на 5 месте с 7 очками.
112910415
сегодня в 17:46
Всё равно кончится предсказуемо ...
r86zvtkw7u3r
сегодня в 17:38
Ничего москвичей не учит, за 8 лет поменяли уже 28 тренеров ( в 4-х клубах). И чего добились, какой результат ??? Меняйте, меняйте, так и будете барахтаться в районе 3 - 6 места.... терпение надо проявлять... болельщики уже вынесли свой приговор. Ну, или почти вынесли. Все остальные делают вид, что сезон не провален, игры уже нет, состояние команды нервозное.
Capral
сегодня в 17:33
Я надеялся услышать, что нибудь конкретное, а это, просто- набор стандартных фраз..........................................................................
derrik2000 ответ Alex_67 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 17:24
Так новый чиновник для Правительства или госдурки подрастает.
Так сказать, "накапливает управленческий опыт"...
Гость
