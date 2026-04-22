В ЦСКА выступили с заявлением о будущем Челестини

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера клуба Фабио Челестини.
Конечно, ситуация тяжелая. Ее никто не ожидал. Безусловно, мы расстроены результатами, тем местом, на котором находимся. При этом мы считаем, что пока идет сезон и есть возможность исправить ситуацию — понятно, что шансов на это все меньше — нужно продолжать делать свою работу. Мы все вместе оказались в такой ситуации.
Сейчас не время для поиска крайних и виноватых. Это было бы самым простым решением. Сейчас нужно делать свою работу и только после этого принимать какие-то взвешенные, подготовленные решения. Мы надеемся, что команде удастся переломить эту очень тяжелую для нас ситуацию.
Я считаю, в данный момент, когда мы все вместе оказались там, где находимся, принимать радикальные решения, зная ситуацию изнутри, настроения команды и позицию лидеров — это путь, который лежит, скорее, в эмоциональной плоскости, нежели в рациональной.
Так сказать, "накапливает управленческий опыт"...