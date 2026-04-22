Полузащитник «Спартака» Жедсон: «Я уверен, что мы обыграем „Краснодар“»
1776872504
Полузащитник «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара».
Нам нужно отдохнуть и хорошо подготовиться к матчу с «Краснодаром». Все в команде понимают, что эта игра будет очень трудной. Но мы играем дома и будем готовы. Я уверен, что мы обыграем «Краснодар». Я всегда уверен в себе и в своей команде.
Не бывает вечных победителей, как и вечных побеждённых.)
"Я уверен что мы обыграем, но если что я всегда уверен." Вот почему я до сих пор не понимаю что этот игрок даёт Спартаку, он настолько в команде уверен что решил не играть особо.