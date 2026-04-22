«Оренбург» обыграл «Пари НН» и покинул зону вылета

сегодня, 19:29

«Оренбург» обыграл «Пари НН» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ .

На 41-й минуте нападающий «Пари НН» Адриан Бальбао реализовал пенальти. На 80-й минуте форвард «Оренбурга» Алешандре Жезуз сравнял счёт. На 82-й минуте Жезуз оформил дубль, чем принёс победу своей команде.

«Оренбург» идёт на 11-м месте (23 очка), «Пари НН» занимает 15-е место (22 очка).