Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Оренбург» обыграл «Пари НН» и покинул зону вылета

сегодня, 19:29
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Оренбург» обыграл «Пари НН» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

На 41-й минуте нападающий «Пари НН» Адриан Бальбао реализовал пенальти. На 80-й минуте форвард «Оренбурга» Алешандре Жезуз сравнял счёт. На 82-й минуте Жезуз оформил дубль, чем принёс победу своей команде.

«Оренбург» идёт на 11-м месте (23 очка), «Пари НН» занимает 15-е место (22 очка).

Подписывайся в ВК
Все новости
Голы Мбаппе и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Алавесом»
Сегодня, 00:32
«Интер» одержал волевую победу над «Комо» и вышел в финал Кубка Италии
Вчера, 23:57
«Челси» проиграл пятый матч подряд в АПЛ, разгромно уступив «Брайтону»
Вчера, 23:54
ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
Вчера, 21:45
«Крылья Советов» вдевятером в гостях проиграли «Сочи»
Вчера, 19:33
«Реал» обыграл «Брюгге» и стал победителем Юношеской Лиги УЕФА
20 апреля
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
сегодня в 20:53
Без Слишковича Оренбург преобразился, а был бы Личка сейчас бы с Балтикой за медали бились
CCCP1922
сегодня в 20:21
Смотри-ка, ожил Оренбург... Борьба продолжается.
e8pxyz7pp6gk
сегодня в 20:16
Ремонтанда Оренбурга - характер есть....
Брулин
сегодня в 20:06
Оренбург красавцы конечно, так перевернули игру этой заменой
Capral
сегодня в 19:42
Вот так бывает, Медведев, который провел блистательно и великолепно почти всю игру, неоднократно спасавший ПАРИ от мертвейших мячей, дважды не вышел на верховой мяч и получил два решающих гола близнеца... Всегда говорю: мяч забитый с линии вратарской, особенно после углового- вина вратаря. А если по игре, то 1-й тайм от Оренбурга не получился таким ярким, как недавно с Локомотивом.

Атаковали хозяева преимущественно своим правым флангом, и оттуда же создавали остроту. Но пропустили, в стиле АЛЯ Барселона, только в этот раз, уже провалились оренбургжские оф.ловушки. ПАРИ действовал просто, как только удавалось выйти из своей штрафной после атаки соперника- сразу следовал длинный пас на ход партнеру, что и привело к голу в ворота Оренбурга.

Живой, острый и быстрый поединок. Оренбург понравился больше, и на победу наиграл, и по игре, и по моментам. ПАРИ действовал жестко и даже грубовато. Итак, Оренбург уходит с последнего места, с чем я команду и поздравляю!!! То, что не удалось сделать в игре с Локомотивом, Оренбург воплотил в победу сегодня...
shlomo
сегодня в 19:42
И сразу же на несколько строчек вверх взмывают ...... Понятно, что только на время, но всё равно задел хороший. И не скажешь ведь, что контролировал Пари НН всю игру до пропущенных мячей. Просто повезло с пенальти, а во втором тайме пришлось отбиваться. И получалось, собственно, пока Томпсон не начал идеальными подачами находить Жезуса. По факту забивать Оренбург здесь мог все четыре, но такой уж на сегодняшний день уровень реализации. Осложняется битва за выживание для Нижнего Новгорода, ну а для уральской команды всё становится полегче. Понятно, что вся борьба ещё впереди.
Анатолий Гуськов
сегодня в 19:42
Шпилевский, Шпилевский. А я не вижу его творчества на поле. Средней линии, как таковой, нет. Заброс вперёд, а дальше, как получится.
particular
сегодня в 19:33
Инстинкт выживания и страх потери приоретённого действует лучше, чем вопли руководства и схемки тренера на планшете...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 