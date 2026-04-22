«Оренбург» обыграл «Пари НН» и покинул зону вылета

«Оренбург» обыграл «Пари НН» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.
На 41-й минуте нападающий «Пари НН» Адриан Бальбао реализовал пенальти. На 80-й минуте форвард «Оренбурга» Алешандре Жезуз сравнял счёт. На 82-й минуте Жезуз оформил дубль, чем принёс победу своей команде.
«Оренбург» идёт на 11-м месте (23 очка), «Пари НН» занимает 15-е место (22 очка).
Атаковали хозяева преимущественно своим правым флангом, и оттуда же создавали остроту. Но пропустили, в стиле АЛЯ Барселона, только в этот раз, уже провалились оренбургжские оф.ловушки. ПАРИ действовал просто, как только удавалось выйти из своей штрафной после атаки соперника- сразу следовал длинный пас на ход партнеру, что и привело к голу в ворота Оренбурга.
Живой, острый и быстрый поединок. Оренбург понравился больше, и на победу наиграл, и по игре, и по моментам. ПАРИ действовал жестко и даже грубовато. Итак, Оренбург уходит с последнего места, с чем я команду и поздравляю!!! То, что не удалось сделать в игре с Локомотивом, Оренбург воплотил в победу сегодня...