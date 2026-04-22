«Челси» объявил об отставке Росеньора спустя 108 дней после назначения

сегодня, 19:34

Пресс-служба «Челси» объявила об отставке с поста главного тренера команды.

Временно возглавить «синих» будет Калум Макфарлейн, который работал с командой несколько матчей после увольнения Энцо Марески в январе этого года.

Лиам Росеньор тренировал лондонский клуб с января. Он пробыл в команде всего 108 дней, несмотря на то, что контракт с ним был заключён до 2032 года.