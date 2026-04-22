Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Челси» объявил об отставке Росеньора спустя 108 дней после назначения

сегодня, 19:34

Пресс-служба «Челси» объявила об отставке Лиама Росеньора с поста главного тренера команды.

Временно возглавить «синих» будет Калум Макфарлейн, который работал с командой несколько матчей после увольнения Энцо Марески в январе этого года.

Лиам Росеньор тренировал лондонский клуб с января. Он пробыл в команде всего 108 дней, несмотря на то, что контракт с ним был заключён до 2032 года.

Напомним, что «Челси» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ, не сумев забить в них ни одного гола. Вчера «синие» уступили «Брайтону» со счётом 0:3.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины
Сегодня, 11:28
Рафаэль Маркес возглавит сборную Мексики после чемпионата мира
Сегодня, 00:30
ОфициальноВице-председатель «Вест Хэма» Каррен Брэйди спустя 16 лет покидает клуб
Вчера, 19:59
Официально«Борнмут» назвал имя тренера, который возглавит команду летом
20 апреля
ОфициальноЭкс-игрок «Реала» и «Барселоны» Хаджи возглавил сборную Румынии
20 апреля
Саркисов назначен и.о. главного тренера «Черноморца»
17 апреля
Сортировать
Все комментарии
Van Vanovich
сегодня в 20:59
Думал на кого он похож. Оказывается на Мемфиса Депая)))
Nifan
сегодня в 20:45
Вооот и я говорю что неоткуда там такой сумме взятся.

По новости:
Ожидаемо, после таких рекордов другого и не ожидалось.
Romeo 777
сегодня в 20:39
На Скае пишут, что нет такой неустойки, около 6-7 миллионов по итогу выплатят
shlomo
сегодня в 20:11, ред.
Красава малютка. За три месяца срубил 24 ляма. Такой прайс даже праймовому Моуру и лысому шарлатану не снился.
IKER-RAUL
сегодня в 20:10
где они вообще отыскали этого клоуна?!?
я далеко не поклонник Абрамовича, но после него в руководстве клуба полнейший бардак....
Брулин
сегодня в 19:58
Наконец то, пришло понимание что очкарик - инородное тело в клубе)Сумма неустойки конечно сумасшедшая, тип за несколько месяцев написания мемуаров в блокнотиках получил походу столько же, сколько за всю свою карьеру игрока)Довольно показательный урок руководству клуба, в будущем не подписывать долгосрочные контракты 66 знает с кем, ну или хотя бы прописывать в контрактах все возможные нюансы, которые позволят сэкономить бюджет.
Romeo 777
сегодня в 19:57
Такого тренера-студента, как Росеньор вообще не должно было быть в Челси изначально!
В руководстве реально клоуны позорные во главе с 56ами америкосами, сами назначают фиг пойми кого, и так же увольняют…🤦🏽‍♂️
shur
сегодня в 19:56
....Очки и умный вид не прокатили!!!
Варвар7
сегодня в 19:40
После такой серии проигрышей - это он ещё подзадержался...)
particular
сегодня в 19:40
В жёстких реалиях АПЛ никто не будет ждать строительства команды под призрачные эфемерные задачи и довольствоваться тумаками в текучке...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 