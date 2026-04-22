«Челси» объявил об отставке Росеньора спустя 108 дней после назначения

Пресс-служба «Челси» объявила об отставке Лиама Росеньора с поста главного тренера команды.
Временно возглавить «синих» будет Калум Макфарлейн, который работал с командой несколько матчей после увольнения Энцо Марески в январе этого года.
Лиам Росеньор тренировал лондонский клуб с января. Он пробыл в команде всего 108 дней, несмотря на то, что контракт с ним был заключён до 2032 года.
Напомним, что «Челси» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ, не сумев забить в них ни одного гола. Вчера «синие» уступили «Брайтону» со счётом 0:3.