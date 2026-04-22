Названа сумма, которую «Челси» заплатит за увольнение Росеньора

сегодня, 19:43

«Челси» объявил об отставке с должности главного тренера.

Контракт наставника с «синими» был рассчитан до 30 июня 2032 года. Таким образом, лондонскому клубу придётся выплатить Росеньору неустойку в размере 24 млн фунтов стерлингов.