Названа сумма, которую «Челси» заплатит за увольнение Росеньора

сегодня, 19:43

«Челси» объявил об отставке Лиама Росеньора с должности главного тренера.

Контракт наставника с «синими» был рассчитан до 30 июня 2032 года. Таким образом, лондонскому клубу придётся выплатить Росеньору неустойку в размере 24 млн фунтов стерлингов.

Van Vanovich
сегодня в 21:00, ред.
Лиам Росеньор это Мемфис Депай в очках))
Брулин
сегодня в 20:47
Компенсация Росеньору не будет большой – «Челси» предусмотрел специальный пункт об увольнении в контракте. Писали, что лондонцам придется выплатить 24 млн фунтов
Nifan
сегодня в 20:44, ред.
Чтобы понять правда это или нет, надо посмотреть на источник. Сама новость стартовала с The Sun, а потом её журналист(из этого же издания) по Челси лично опроверг. А наши же новостники её радостно все подхватили сразу.
Увидите сумма скорее всего вдвое меньше, не верю я что Боули не научила ничему история с Поттером, он хоть и не лучший владелец но совсем не идиот особенно что касается финансов.
25процентный клоун
сегодня в 20:42, ред.
Респект Росеньору, если ещё раздаст половину бедным то точно Робин гуд
particular
сегодня в 20:29
Ашалеть... Доверие на пятилетку материализовалось в четверть сотни миллионов денег... На 5-ом десятке и такой проныра :))
Grizly88
сегодня в 20:21
Он похлеще Маур надурил Челси
Karkaz
сегодня в 20:15
Может тоже в тренеры пойти, пока хояева в Челси не поменялись😂
AleS
сегодня в 20:13
    Karkaz
    сегодня в 20:13
    Сорвал куш, жизнь удалась) За то игрокам мало в Челси платят)
    Lionel Messi-10
    сегодня в 20:09
    😂😂😂😂😂😂😂😂
    Брулин
    сегодня в 20:02
    Самый мемный чел, при нем команда даже гол забить не могла.
    Эх, великая эпоха уходит, таких рекордов, как у этого Стильного Мужика в Очках с Лего, вряд-ли кто-то сможет добиться.
    Nenash
    сегодня в 20:00
    Не у стойки теперича будет стоять.. 🤭
    Capral
    сегодня в 19:58
    НХ себе, сказала я себе!!!
    BDA81
    сегодня в 19:58
    У богатых свои тараканы. А за чем вообще его нанимали?!)))
    lazzioll
    сегодня в 19:57
    неплохо работнул - про76 пять матчей на 25 мультов, можно не работать никогда больше. что за мир
    пират Елизаветы
    сегодня в 19:46
    Хороший банк сорвал Лиам с Челси.
    Интересно, кто станет новым тренером))
    Варвар7
    сегодня в 19:44
    Шикарная всё таки эта штука - Неустойка...)
    Гость
