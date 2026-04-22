Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зенит» готов подписать Воробьёва у «Локомотива» — названа сумма трансфера

сегодня, 20:20

«Локомотив» не может согласовать новый контракт с форвардом Дмитрием Воробьёвым.

Футболист хочет получать 11 млн рублей за сезон, но московский клуб не готов платить ему более 10 млн рублей. Зимой «железнодорожники» предложили «Зениту» подписать игрока за 13 млн евро — это сумма отступных в контракте футболиста.

«Зенит» ответил на предложение «Локомотива» отказом. Сейчас команда из Санкт-Петербурга готова купить Воробьёва за 5 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:26, ред.
...Я порою подкалываю спартачей,но это ноги из Союза растут, ничего поделать не могу! Даже в дерби за Киев болел потому что "Д", сам понимаешь! Но здесь думаю тв прав, даже может раскрыться как Галимзян!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:19
Пиняев больше Спартаку подходит, чем Воробьев. Воробей слишком прямолинеен, а Спартаку нужен быстрый технарь.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:09
...всё ок,прочитал!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:08
....про самочувствие не сказал!? Я,как не странно симпатизирую
Серёге, маленький но удаленький, в правильные руки и наслаждаться его фланговыми выпадами в центр с ударчиком!
Capral
Capral
сегодня в 21:07
Самочувствие, спасибо, терпимо.)))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:04
Приветище, Санёк!!!
Трещалов и Копелян... Мнительный ты стал, Сидор...
Воробья лучше в ЦСКА, в тандем с Мусаевым. А в Спартак Пиняева.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:01, ред.
....Привет, Друже! Как самочувствие?! Сдаётся мне подобие пришествия Барина -2 , тьфу ты Воробья, теперь в Зенит ,однако!
Локомотив казачков засланных штампует на подрыв известных
российских клубов! =))
Брулин
Брулин
сегодня в 20:50
Что у Зенита за мания на деревянных нападающих?
Capral
Capral
сегодня в 20:40
Сейчас смотрю на Воробьева, и честно, пока, он меня не впечатляет. Может во 2-м тайме, что-то придумает. А в Зените, это будет еще один Соболев...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:40
Вернется потом как Бакаев
particular
particular
сегодня в 20:32
Дык, он вроде не бразилец...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 20:22
А, ну значит чтобы не портить отношения с Зенитом Спартак опять упустит трансфер, иначе Зобнин закются извиняться
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 