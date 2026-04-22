Soccer.ru
«Динамо» дома проиграло «Рубину»

вчера, 21:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Динамо» дома проиграло «Рубину» (0:1) в матче 26-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 19-й минуте забил нападающий «Рубина» Жакес Сиве.

«Динамо» идёт на 8-м месте (35 очков), «Рубин» занимает 7-е место (38 очков).

Источник: soccer.ru Фото: Telegram-канал ФК Динамо
Пепс
вчера в 23:37
Рубиновые с победой!!!! ⚽⚽⚽ Отличная игра , от души 👍👍👍
Vilar
вчера в 23:35
Кажется, Гусь приплыл
vrf57cahp552
вчера в 23:34
Динамо сдулось и стало безхребетное
RomarioBrazil
вчера в 23:19, ред.
Приспустили с небес на землю патлатую обезьяну гуся. Он-то, после нескольких разгромов на старте весны, ошибочно подумал, что вдруг стал тренером. Но нет же, как был никчёмным неудачником, так им и остался. Похоже, все, что он отлично умеет делать и с этим успешно справляется, так это поливание помоями предыдущего тренера Динамо и весь его тренерский штаб
ildar_3871
вчера в 22:10
Не тянет Гусев Динамо , нужен иностранец !
баск
вчера в 21:59
Динамо проснулось примерно через полчаса после стартового свистка.
За это время успели и несколько моментов позволить сопернику создать, и банку словить.

А Рубин, привыкающий потихоньку играть и без Даку, выглядел свежим
и целеустремлённым, хотя с турнирной мотивацией у него так же тухленько,
как и у нас.

Таким образом, гости подошли к этому матчу профессиональнее Динамо.
Победа их вполне заслуженна.
Причём, несмотря на то, что мы к перерыву и отрезками во втором тайме всё же задвигались, толку от этого особенно не обнаруживалось.

Тогда как казанцы дисциплинированно выполняли свою задачу и по-прежнему
имели моменты, и если бы не сейвы Леща и Рикардо, мы могли бы сегодня
попуститься с крупным счётом.

За время работы Ролана Саныча у меня сегодня впервые закралась мысля,
что Гусев не очень-то вывозит.
Низкая мотивация в чемпе не должна быть тождественна отношению к играм спустя рукава- при таком подходе команда утрачивает тонус.

А потом обрести его по заказу (очевидно, к матчу на кубок с Краснодаром) может и не получиться..
Впадать в подробности игры нет никакого желания, да и не во что там особенно впадать, во всяком случае- применительно к действиям Динамо.

Сегодня мы сыграли один из худших наших матчей в текущем сезоне..
KSY16
вчера в 21:58
Рубин играет в удовольствие
derrik2000
вчера в 21:56, ред.
Смотрел именно ЭТОТ матч, а на Локомотив Зенит только иногда переключал.
Что скажу.
Всё по игре.
Даже меньше.
Рубин мог и "два ноль Кандидову, три ноль Кандидову, четыре...", но то кривоногость в завершающей стадии подводила, то Лещук спасал, то Маричаль...
Как бы то ни было, не наиграло сегодня Динамо на ничью.
НЕ НА-ИГ-РА-ЛО!
Самый активный у БГ, по моему мнению, Скопинцев напоминал всадника без головы, у которого желание очень преобладало над его техническими возможностями.
Тюкавин, как одинокий неуловимый ковбой смотрелся, поскольку обыгрываться в атаке было не с кем и нечем.
А случайность, которая могла бы помочь БГ взять хотя бы очко, как известно, дама капризная...
particular
вчера в 21:56
Неагрессивная суета Динамо не позволила набрать очки и обозначить на некоторое время опору Гусеву...
Jeck Denielse
вчера в 21:53
Жакес Сиве определил дальнейшую судьбу Гусева....
ildar_3871
вчера в 21:52
Динамо не достоин 7 ого места )
Comentarios
вчера в 21:52
Гусев на выход фарт закончился
a-league
вчера в 21:47
Гусеву в прошлом месяце выдали абсолютно необоснованный аванс
ildar_3871
вчера в 21:45, ред.
Динамо так себе команда , инстранцев много,а игры нет , и характера нет у команды !)

Рубин молодчики . Много кто начал забивать,только Ходжа не может забить )
