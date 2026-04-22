«Динамо» дома проиграло «Рубину» (0:1) в матче 26-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 19-й минуте забил нападающий «Рубина» Жакес Сиве.
«Динамо» идёт на 8-м месте (35 очков), «Рубин» занимает 7-е место (38 очков).
Что скажу.
Всё по игре.
Даже меньше.
Рубин мог и "два ноль Кандидову, три ноль Кандидову, четыре...", но то кривоногость в завершающей стадии подводила, то Лещук спасал, то Маричаль...
Как бы то ни было, не наиграло сегодня Динамо на ничью.
НЕ НА-ИГ-РА-ЛО!
Самый активный у БГ, по моему мнению, Скопинцев напоминал всадника без головы, у которого желание очень преобладало над его техническими возможностями.
Тюкавин, как одинокий неуловимый ковбой смотрелся, поскольку обыгрываться в атаке было не с кем и нечем.
А случайность, которая могла бы помочь БГ взять хотя бы очко, как известно, дама капризная...
За это время успели и несколько моментов позволить сопернику создать, и банку словить.
А Рубин, привыкающий потихоньку играть и без Даку, выглядел свежим
и целеустремлённым, хотя с турнирной мотивацией у него так же тухленько,
как и у нас.
Таким образом, гости подошли к этому матчу профессиональнее Динамо.
Победа их вполне заслуженна.
Причём, несмотря на то, что мы к перерыву и отрезками во втором тайме всё же задвигались, толку от этого особенно не обнаруживалось.
Тогда как казанцы дисциплинированно выполняли свою задачу и по-прежнему
имели моменты, и если бы не сейвы Леща и Рикардо, мы могли бы сегодня
попуститься с крупным счётом.
За время работы Ролана Саныча у меня сегодня впервые закралась мысля,
что Гусев не очень-то вывозит.
Низкая мотивация в чемпе не должна быть тождественна отношению к играм спустя рукава- при таком подходе команда утрачивает тонус.
А потом обрести его по заказу (очевидно, к матчу на кубок с Краснодаром) может и не получиться..
Впадать в подробности игры нет никакого желания, да и не во что там особенно впадать, во всяком случае- применительно к действиям Динамо.
Сегодня мы сыграли один из худших наших матчей в текущем сезоне..