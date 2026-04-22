«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 26-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями. В дополнительное ко второму тайму время в ворота «Зенита» был назначен пенальти, который не реализовал Николай Комличенко.
«Локомотив» идёт на 3-м месте (49 очков), «Зенит» занимает 1-е место (56 очков).
Встреча 26-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0. В добавленное ко 2-му тайму время главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» после попадания мяча в руку Игорю Дивееву. На 99-й минуте голкипер петербуржцев Денис Адамов отразил удар Комличенко с точки.
– Расскажи о концовке?
– Это эмоции, была борьба. Все нормально решили, главное, что без драки. Пытался разнять, чтобы никто не получил красные карточки.
– «Локомотив» скорее потерял очки?
– Да, потеряли очки. Забивай пенальти и забирай эти очки с командой, которая борется за чемпионство…
– Решили в моменте, что вы будете бить?
– Батраков сказал, что у него проблема с задней поверхностью бедра, чувствует, что не готов. Сказал мне: «Пробей так, как умеешь». Я говорю: «Да не вопрос». Все беру на себя. Подвел команду, подвел болельщиков.
– Что сказали команде в раздевалке?
– Я не пижонил, ничего не делал такого. У нас все как большая семья, все поддержали.
– Не менял угол?
– Нет. Я был уверен, хорошо пробил, это уже вытащил вратарь, – сказал Комличенко."
ЛОКО молодцы, дали бой гегемону. У зенитушки непонятно зачем в футбол играет Энрике, дриблинг ради дриблинга, валяния, при потере мяча.
Спартаку не нужен ни Воробей, даже за бесплатно, ни тупой бегунок Пинаев.
Сегодня ещё Московский ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
ЦСКА занял первое место, Зенит третье.
Батраков должен принимать передачи а не отдавать их.