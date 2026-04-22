«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

вчера, 21:49
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 26-го тура РПЛ.

За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями. В дополнительное ко второму тайму время в ворота «Зенита» был назначен пенальти, который не реализовал Николай Комличенко.

«Локомотив» идёт на 3-м месте (49 очков), «Зенит» занимает 1-е место (56 очков).

«Динамо» дома проиграло «Рубину»
Вчера, 21:41
«Оренбург» обыграл «Пари НН» и покинул зону вылета
Вчера, 19:29
Голы Мбаппе и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Алавесом»
Вчера, 00:32
«Интер» одержал волевую победу над «Комо» и вышел в финал Кубка Италии
21 апреля
«Челси» проиграл пятый матч подряд в АПЛ, разгромно уступив «Брайтону»
21 апреля
ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
21 апреля
Groboyd
Groboyd ответ blitz (раскрыть)
сегодня в 00:12
Тебя это волновать вообще не должно.
blitz
blitz ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:04
По ...не по, а называть то чего нет выглядит очень странно.
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:35
"Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко взял на себя вину за нереализованный пенальти в концовке матча с «Зенитом».

Встреча 26-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0. В добавленное ко 2-му тайму время главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» после попадания мяча в руку Игорю Дивееву. На 99-й минуте голкипер петербуржцев Денис Адамов отразил удар Комличенко с точки.

– Расскажи о концовке?

– Это эмоции, была борьба. Все нормально решили, главное, что без драки. Пытался разнять, чтобы никто не получил красные карточки.

– «Локомотив» скорее потерял очки?

– Да, потеряли очки. Забивай пенальти и забирай эти очки с командой, которая борется за чемпионство…

– Решили в моменте, что вы будете бить?

– Батраков сказал, что у него проблема с задней поверхностью бедра, чувствует, что не готов. Сказал мне: «Пробей так, как умеешь». Я говорю: «Да не вопрос». Все беру на себя. Подвел команду, подвел болельщиков.

– Что сказали команде в раздевалке?

– Я не пижонил, ничего не делал такого. У нас все как большая семья, все поддержали.

– Не менял угол?

– Нет. Я был уверен, хорошо пробил, это уже вытащил вратарь, – сказал Комличенко."
Groboyd
Groboyd ответ blitz (раскрыть)
вчера в 23:16, ред.
Мне по... называю зенитушку как хочу. Не надо свой унылый краснодарчик здесь лишний раз рекламировать.
shur
shur ответ blitz (раскрыть)
вчера в 23:12
....червяк Советских газет перечитал....!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:09
Понятно.
blitz
blitz ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 23:07, ред.
Понятие гегемонии может меняться, когда конкуренты усиливаются и прерывают серию побед действующего лидера, что подтверждается действующим чемпионом Краснодар.
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:00, ред.
Почему пенальти бил не Батраков? Как можно было доверить удар с точки этому бревну Комличенко?
ЛОКО молодцы, дали бой гегемону. У зенитушки непонятно зачем в футбол играет Энрике, дриблинг ради дриблинга, валяния, при потере мяча.
Спартаку не нужен ни Воробей, даже за бесплатно, ни тупой бегунок Пинаев.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:57
....случайно когда то вычитал в "Росссийской Газете"....
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:50
Серьезно? Не знал.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:49
....Спартач, но и к Питеру не ровно дышит...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:46
Наш Человек. Но в своё время, выгнал из театра эстрады Лещенко, Винокура и других своих друзей... Помню, Кобзон его осуждал.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:44
....узнал бы, а кто его не узнает! Молодец, не смотря на все выпады, не уехал ......!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:40
Kак у Хазанова в миниатюре: "Блондинка!!! Я её спинным мозгом чувствую!!!"
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:37
...подсознательно чувствую нереализованность одинадцатиметрового,кожей!!!
shlomo
shlomo
вчера в 22:36
По игре: питерцы провели вполне хороший первый тайм, а вот после перерыва ощутимо подсдулись, больше отыгрывая к центру поля. Из всех, наверное, претензий нет только к Венделу, который отпахал буквально на каждом метре поля кроме своих ворот.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:33
Фразу "Сегодня просто не день Зенита." можно говорить уже два года ежедневно.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:32
Ну учитывая неудержимых доблестных игроков Зенита которых без фола удержать почти невозможно - удивительного немного...
Red blu
Red blu
вчера в 22:29
Сегодня просто не день Зенита.
Сегодня ещё Московский ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
ЦСКА занял первое место, Зенит третье.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:29
Кто бы сомневался)...ну а завтра вы конечно будете болеть не за выигрыш Спартака, а за проигрыш Краснодара)...
Anton 866
Anton 866 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 22:24
Лучше бы у нас в команде играл ваш Комличенко, чем легендарный Дуран. Этот великий футболист даже бегать не хочет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:23
10 нет....пара спорных - да...
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:21
Комличенко что за пенальтист , тфу !
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:19
Ну конечно)...12 пенальти Зенита в 26 турах вас не удивляют...
Anton 866
Anton 866
вчера в 22:18
Пенальти- пальцем деланый!
Знатог
Знатог
вчера в 22:16
Почемуто Батраков глубоко играет. И угловые подаёт.
Батраков должен принимать передачи а не отдавать их.
Sergo81
Sergo81
вчера в 22:14
Локомотив удивил, исходя из слухов, что команда разбегается за длинным рублём, думал проиграют. Но игра равная была, скоростная, многие выдохлись, высокий темп. Результат справедлив. Нужно физику подтягивать многим.
cska1948
cska1948
вчера в 22:14
В очередной раз Зенит показал, что своей игрой он недостоин звания чемпиона. Скорее, Балтика более достойна, чем Зенит.
armeec_
armeec_ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:13
а Зенит сильнее Быков и Спартака?)
armeec_
armeec_ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:12
Ну что такое говорите )))
Гость
