«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 26-го тура РПЛ .

За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями. В дополнительное ко второму тайму время в ворота «Зенита» был назначен пенальти, который не реализовал Николай Комличенко.

«Локомотив» идёт на 3-м месте (49 очков), «Зенит» занимает 1-е место (56 очков).