Дубль Кварацхелии помог ПСЖ разгромить «Нант»

вчера, 21:53
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 0Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

ПСЖ обыграл «Нант» (3:0) в матче 26-го тура Лиги 1.

На 13-й минуте Хвича Кварацхелия реализовал пенальти и вывел ПСЖ вперед. На 37-й минуте Дезире Дуэ удвоил преимущество хозяев. На 50-й минуте Кварацхелия оформил дубль. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в старте ПСЖ и сделал 4 сэйва.

ПСЖ идёт на 1-м месте (66 очков), «Нант» занимает 17-е место (20 очков).

Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ПСЖ
MMM 58
сегодня в 00:29
Частенько передают.
сегодня в 00:28
Капрал.
Но ведь и достойным соперникам Кварадонна забивает!
И Матвей тащит. Что на это скажете?
shur
вчера в 22:47
....по мне как настроен будет перед игрой Дембеле, так они и с Мюнхеном сыграют!
вчера в 22:24
Матвей пару раз выручил, играл в свою силу.
Витинья дали отдохнуть, с Баварией должны хорошо схлестнуться.
вчера в 22:13
Воспитанник Рубина !
вчера в 22:11
Дубль любимца.. 🤭
вчера в 22:08
Соперник с предпоследнего места. Достойно.
вчера в 22:06
Хвича и Матвей передают огромный привет Слишковичу, Мудрику и Челлестини
вчера в 22:06
ПСЖ с победой,Хвича молодец!!!
