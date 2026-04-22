Дубль Кварацхелии помог ПСЖ разгромить «Нант»

ПСЖ обыграл «Нант» (3:0) в матче 26-го тура Лиги 1.
На 13-й минуте Хвича Кварацхелия реализовал пенальти и вывел ПСЖ вперед. На 37-й минуте Дезире Дуэ удвоил преимущество хозяев. На 50-й минуте Кварацхелия оформил дубль. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в старте ПСЖ и сделал 4 сэйва.
ПСЖ идёт на 1-м месте (66 очков), «Нант» занимает 17-е место (20 очков).
Но ведь и достойным соперникам Кварадонна забивает!
И Матвей тащит. Что на это скажете?
Витинья дали отдохнуть, с Баварией должны хорошо схлестнуться.