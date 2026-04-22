«Атлетико» вдесятером проиграл «Эльче»

вчера, 22:04
ЭльчеЛоготип футбольный клуб Эльче3 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Эльче» обыграл «Атлетико» в матче 33-го тура Ла Лиги.

На 10-й минуте Николас Гонсалес вывел «Атлетико» вперёд. На 18-й минуте Давид Аффенгрубер сравнял счёт. На 30-й минуте с поля был удалён полузащитник «Атлетико» Тьяго Альмада. На 33-й минуте Андре Силва вывел вперёд «Эльче», реализовав пенальти. На 34-й минуте Николас Гонсалес оформил дубль и сравнял счёт. На 75-й минуте Андре Силва оформил свой дубль и принёс победу «Эльче».

«Эльче» идёт на 15-м месте (35 очков), «Атлетико» занимает 4-е место (57 очков).

Lionel Messi-10
сегодня в 00:22
Это уже 3-е или 4-е поражение подряд у матраса?
Продолжайте 😂
Groboyd
вчера в 23:22
Читаемо.
37jncvs96njb
вчера в 23:05
Прекрасно. В ЛЧ нас ждет игра двух инвалидов . Лучше даже не смотреть. Просто отстойники вместе с Арсеналом. Кто бы не прошел их ждет участь прошлогоднего Интера
dtvx488avcv5
вчера в 22:34
Эльче просто молодцы... поставили на место Атлетико....
shur
shur ответ particular
вчера в 22:31, ред.
...я так понимаю они с "реалом С" накидадись после финала! Теперь матрасы Элю слили, Реал С Хетафе вот вот ляжет, однако!
particular
вчера в 22:20
Не всегда у Диего есть повод потрясти сокровенным на трибуны...
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:13
Случилась недооценка соперника...
Гость
