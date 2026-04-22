«Атлетико» вдесятером проиграл «Эльче»

вчера, 22:04

«Эльче» обыграл «Атлетико» в матче 33-го тура Ла Лиги.

На 10-й минуте Николас Гонсалес вывел «Атлетико» вперёд. На 18-й минуте Давид Аффенгрубер сравнял счёт. На 30-й минуте с поля был удалён полузащитник «Атлетико» Тьяго Альмада. На 33-й минуте Андре Силва вывел вперёд «Эльче», реализовав пенальти. На 34-й минуте Николас Гонсалес оформил дубль и сравнял счёт. На 75-й минуте Андре Силва оформил свой дубль и принёс победу «Эльче».

«Эльче» идёт на 15-м месте (35 очков), «Атлетико» занимает 4-е место (57 очков).