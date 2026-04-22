Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Семак прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»

вчера, 22:16
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничейном результате в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

Тяжёлая и важная игра. Не преуспели в атаке, не так много было моментов. Плохо воспользовались стандартами. Много фолов, карточек, эмоций. В созидании никто не преуспел. Поэтому результат такой. В быстрых атаках игроки «Локомотива» грамотно фолили. Мы выпустили игроков, которые могли обострить игру. Но, к сожалению, победить не смогли.

Диванный профи
вчера в 23:13
Надеюсь это последний сезон Семака в Зените, я просто буду в шоке если после второго чемпионства Краснодар, его оставят.
ABir
вчера в 23:07
А могли и проиграть в концовке
particular
вчера в 22:55
Шаблонные фразы о невыдающейся игре...
Vladimir808
Vladimir808 ответ Варвар7
вчера в 22:35
Таки и судья- Сухой!))
Capral
вчера в 22:33
Победить не смогли?! Комли сделал всё, чтобы вы не проuграли!!!
ggfmsk47th2r
вчера в 22:32
До сих пор я не понимаю, где Сухой углядел руку Дивеева в борьбе с Комличенко. Там даже по ногтю будто бы мяч не проехал. Ну, дела судейские, хотя на сегодняшнего арбитра "Зенит" наверняка в ЭСК подаст, дабы выявить, что в эпизоде с пенальти побудило Сухого принять такое решение.
Варвар7
вчера в 22:23
Серёга довольно сухо , прокоментировал сухой матч...)
