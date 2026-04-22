Дивеев пожаловался, что арбитры предвзято к нему относятся

вчера, 22:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о назначенном в ворота «сине-бело-голубых» пенальти в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

Может, я как-то насолил судьям. Но я даже не почувствовал касание мяча, я его не потрогал даже. Он не изменил траекторию. Это было видно на повторе, у меня большие вопросы по сегодняшнему пенальти. Судья сказал: «Увидишь на повторе, ты задел его». Сейчас я уже не понимаю этих трактовок.

Что делать с судейством? Пусть разбираются сами. Говорить с Мажичем я бы не хотел, спасибо. Я футболист, а не судья. Я бы признался, сказал бы команде и вам (журналистам), что было касание рукой. Но не было его, я не почувствовал. Возможно, это какое-то предвзятое отношение. Видимо, ко мне. Я не толкаю — он ставит фол. В матче с «Локомотивом» было много судейских моментов, которые я не понял.

Jeck Denielse
вчера в 23:06
Нет игроков к которым наши арбитры предвзято относятся.....им по-боку на отдельных игроков....
У них рисуют свою таблицу РПЛ....и рядом решений сами определяют кому на каком месте быть....
Futurista
вчера в 23:02
Намажься гуталином и скажи что это расизм)...
Варвар7
вчера в 22:59
Судя по всему, сейчас где то в судейской комнате , неистово крестится арбитр Сухой , осознавший и прочувствовавший ситуацию с назначенным и незабиитым пенальти - "Фух пронесло"...)))
armeec_
вчера в 22:52
Поплыл Игорюша)газ затуманивает, потом отравляет
