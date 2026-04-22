Дивеев пожаловался, что арбитры предвзято к нему относятся

Защитник «Зенита» высказался о назначенном в ворота «сине-бело-голубых» пенальти в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

Может, я как-то насолил судьям. Но я даже не почувствовал касание мяча, я его не потрогал даже. Он не изменил траекторию. Это было видно на повторе, у меня большие вопросы по сегодняшнему пенальти. Судья сказал: «Увидишь на повторе, ты задел его». Сейчас я уже не понимаю этих трактовок.

Что делать с судейством? Пусть разбираются сами. Говорить с Мажичем я бы не хотел, спасибо. Я футболист, а не судья. Я бы признался, сказал бы команде и вам (журналистам), что было касание рукой. Но не было его, я не почувствовал. Возможно, это какое-то предвзятое отношение. Видимо, ко мне. Я не толкаю — он ставит фол. В матче с «Локомотивом» было много судейских моментов, которые я не понял.