Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Семак высказался о судействе в матче с «Локомотивом»

вчера, 23:16
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

Когда игра заканчивается дракой, это говорит о нервозности в судейской работе. Лишние карточки, странный пенальти. Хорошо, что так всё закончилось. Могло закончиться хуже.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Mishka_Sakhalin
сегодня в 00:57
Семак бы рот не открывал про "странные" пенальти.
Jeck Denielse
сегодня в 00:15
РПЛ всё смешней и смешней....
То тренеры зацепятся...ждут у автобуса тумаков надовать....то игроки подерутся...то мат трёхэтажный...
Всё это отголоски непрофессионализма....
Семаку и Дивееву глупо обижаться на Сухого....и Сухому на Комличенко....и тем более что то говорить...ибо все они часть системы....
Которая в данный момент выглядит именно так...
CCCP1922
сегодня в 00:11
Не нравится пенальти? Тут хотя бы повод есть, рука.. А когда без повода в чужие ворота? Такие нравятся...
Groboyd
вчера в 23:21
Да, вас снова могли избить, как когда-то Спартак в Питере сделал, перед вашими же болельщиками.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 