«Бавария» обыграла «Байер» и вышла в финал Кубка Германии

вчера, 23:43
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)0 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» обыграла «Байер» (2:0) в полуфинале Кубка Германии.

На 22-й минуте забил нападающий Харри Кейн вывел «Баварию» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Луис Диас закрепил преимущество мюнхенцев.

В финале Кубка Германии «Бавария» сыграет с победителем пары «Штутгарт» — «Фрайбург».

Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК Бавария
«Атлетико» вдесятером проиграл «Эльче»
Вчера, 22:04
Дубль Кварацхелии помог ПСЖ разгромить «Нант»
Вчера, 21:53
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ
Вчера, 21:49
«Динамо» дома проиграло «Рубину»
Вчера, 21:41
«Оренбург» обыграл «Пари НН» и покинул зону вылета
Вчера, 19:29
Голы Мбаппе и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Алавесом»
Вчера, 00:32
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:57
Кстати, насчет фильма про Матвея. Посуди сам. Хвичка второй год в ПСЖ, играет неплохо, картины не портит, не лидер, но и не выпадает. В прошлом году дошел до финала ЛЧ, забил мяч, и в этом розыгрыше выделяется. И за всё время, никто о нем фильмы не делал, и даже не было статей в прессе.................................
Матвей, который пропускает прилично, и который, только только получил место в основе, уже удостоился фильма о себе.)))
И ты хочешь сказать, что это не заказуха?
Ну ладно, эти, трое, с них спрос небольшой. Но ты то, должен понимать, где истина...
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:53
Был темп и там и там, значит этим и такого хватило))
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:50
Да не было там никакого темпа. Темп был в Краснодаре с Балтикой- высочайший темп. Давно такого не видел. А сегодня, так, одна видимость.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:48
Слишком высокий темп взяли сразу, задохнулись. Не привыкли в таком играть.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:46
Мне не понравился этот матч, не было в нем содержания, большего ждал.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:44
Вот, кстати, сегодня в первый раз понравился Семак. Он сделал ровно те замены, когда и кого нужно и старт правильный выставил. Ведь может же, когда надо. Но Дуран и есть дуран, а Энрике уже не хочет играть и не будет и Глушенков потух, вот и не сыграла правильная ставка Семака. Но по факту он всё правильно сделал сегодня.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:34
Тебе видней...)))
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:32
Да какие там знания, так высказываю свои наблюдения в общий доступ. Кому интересно почитают, кому нет, мимо пройдут.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:28
Да мне без разницы. Просто, расходуешь свои знания на людей, далеких от футбола.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:27
Я лайки ставил не в пику тебе, даже мысли не было такой, а мне шутка очень понравилась про фильм на ночь. Кстати, если бы там было любое другое имя, абсолютно любое, мне эта шутка всё равно бы понравилась. Говорю как есть, без шуток и обмана
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:22
Ты это расскажи, вот этим, трём, которым ты вчера лайки ставил в пику мне. А мне это знать не обязательно, я ничего героического от Баварии не жду.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:16
Как только Мусиала вышел с Реалом, игра перешла под контроль Баварии. Именно он способен подравняться шансы против ПСЖ, Хвичу прихватят сразу, Дембеле ещё не в оптимале, если следить за Дэу и Хакими, то всё нормально будет, они сейчас самые опасные.
Capral
Capral
вчера в 23:54
Говоря откровенно, уже нет сил смотреть на игры Баварии в Германии. Всё предсказуемо, пресно и очевидно... И что интересно- одни и те же ошибки, Бавария повторяет из матча в матч. Снова мнимый прессинг Баварии ведущий к провалу в центре поля, снова злоупотребление дриблингом Олисе, которого в Германии называют "Мистер Невозмутимость", снова имитация превосходства. К слову сказать, после победы над Штутгартом, все игроки Баварии одели чемпионские майки. Все, кроме одного- Олисе, который пошел на трибуну с друзьями...
Не представляю, как Компани собирается играть с душителем, и не вижу аргументов. А сегодняшний матч нет смысла комментировать, поскольку его исход был предсказуем................................... Не понял, почему Мусиала ушел. Хорошо, если без травмы. Как жаль, парня.
Sergo81
Sergo81
вчера в 23:48
Очень хорошо, что восстанавливается Мусиала, а в ПСЖ также Руис, это будет славная битва двух великих команд!
Гость
