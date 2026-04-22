«Бавария» обыграла «Байер» и вышла в финал Кубка Германии
«Бавария» обыграла «Байер» (2:0) в полуфинале Кубка Германии.
На 22-й минуте забил нападающий Харри Кейн вывел «Баварию» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Луис Диас закрепил преимущество мюнхенцев.
В финале Кубка Германии «Бавария» сыграет с победителем пары «Штутгарт» — «Фрайбург».
Не представляю, как Компани собирается играть с душителем, и не вижу аргументов. А сегодняшний матч нет смысла комментировать, поскольку его исход был предсказуем................................... Не понял, почему Мусиала ушел. Хорошо, если без травмы. Как жаль, парня.