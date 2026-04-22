«Манчестер Сити» одержал победу над «Бёрнли» и стал лидером АПЛ

вчера, 23:54
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Бёрнли» (1:0) в матче 34-го тура АПЛ.

Единственный гол в игре на 5-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» вышел на 1-е место (70 очков), «Бёрнли» занимает 19-е место (20 очков).

Отметим, что «Манчестер Сити» имеет одинаковое количество набранных очков с «Арсеналом», но опережает лондонский клуб по дополнительным показателям.

Un_De
Un_De
сегодня в 00:48
Смешно
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:32
Как обычно- ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тебе Венгер не напоминает орла?)))
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 00:32
невероятно
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:28, ред.
....А было время и Венгер чудил,
Очки ведь где то,с кем то выбивал!
И твёрдо верил в место в тройке,
До первого,увы, никак не доставал!!!
Мы рады Гвардеоле,
За такое вот перфоле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:19
Что и требовалось доказать!
Когда Арсенал опережал МС на уйму очков , даже тогда был уверен, что они сдуются
Capral
Capral
сегодня в 00:06
А ведь не так давно, Арсенал опережал МС на 11 очков...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:04
Каждый матч как финал))
С победой.
Но надо было ещё в первом тайме сделать счёт 0-3
shur
shur
сегодня в 00:00
....Знакомтесь, Пеп и Ко, сообственной персоной! Это АПЛ- Детка!!!
Nenash
Nenash
вчера в 23:58
Победа за МС.. Счёт в пользу Арсенала.. ☝️
Гость
