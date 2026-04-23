Ролан Гусев объяснил, почему «Динамо» проиграло «Рубину»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

Не получалась игра в первую очередь в центре поля, мы очень медленно двигали мяч. Договаривались, что при тройке (защитников) и двух латералях надо двигать быстрее мяч с фланга на фланг, чтобы опорники разворачивали и потом искали проникающие передачи. Очень медленно все делали, поэтому не получалось вскрывать. Как только быстро начинали играть, что‑то начиналось получаться. На таких скоростях двигать мяч в центре поля, играть так медленно… Сложно будет.