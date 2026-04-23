Гол Ямаля помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Ла Лиги

«Барселона» обыграла «Сельту» (1:0) в матче 33-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 40-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, реализовав пенальти.
«Барселона» идёт на 1-м месте (82 очка), «Сельта» занимает 7-е место (44 очка).
Надеюсь травмы Ямаля и Канселу не серьезные..
Все таки очень многое держится на Ямале, после его замены креатива в атаке стало заметно меньше.