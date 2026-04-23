Гол Ямаля помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Ла Лиги

сегодня, 00:47
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Барселона» обыграла «Сельту» (1:0) в матче 33-го тура Ла Лиги.

Единственный гол в игре на 40-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, реализовав пенальти.

«Барселона» идёт на 1-м месте (82 очка), «Сельта» занимает 7-е место (44 очка).

«Манчестер Сити» одержал победу над «Бёрнли» и стал лидером АПЛ
Вчера, 23:54
«Бавария» обыграла «Байер» и вышла в финал Кубка Германии
Вчера, 23:43
«Атлетико» вдесятером проиграл «Эльче»
Вчера, 22:04
Дубль Кварацхелии помог ПСЖ разгромить «Нант»
Вчера, 21:53
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ
Вчера, 21:49
«Динамо» дома проиграло «Рубину»
Вчера, 21:41
Comentarios
сегодня в 00:59
Скромно.. плюс травма у Ямаля
Nenash
Nenash
сегодня в 00:56
Без физики и Ямаля - Барса это не Барса.. Хетафе скоро это докажет.. ☝️
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:56
Если честно, это уже даже не смешно)))
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:55
Судя по поступающим сообщениям травма Ямаля не очень хорошая , возможно отлетел на недель 5. Вполне возможно, что сезон для него закончен , но будем надеяться на лучшее. Впереди еще ЧМ
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 00:54
У Барсы игры нет внятной. Какая то суета. Брака в передачах море. Контратаки быстрой вообще нет и похоже они не знают, как это делается. В составе много балласта, от которого необходимо избавляться.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:49
Не самый зрелищный матч конечно же, но самое главное 3 очка добыты. К тому же абсолютно по делу.
Надеюсь травмы Ямаля и Канселу не серьезные..
Все таки очень многое держится на Ямале, после его замены креатива в атаке стало заметно меньше.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:49
Скромная победа - но большой шаг к чемпионству!
