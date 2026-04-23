«Лацио» по пенальти обыграл «Аталанту» и вышел в финал Кубка Италии

сегодня, 00:54
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоЗакончился после серии пенальти

«Аталанта» уступила «Лацио» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

В первой игре была зафиксирована ничья 2:2. Основное и дополнительное время ответного поединка завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти «Лацио» выиграл 2:1. 21-летний вратарь римского клуба Эдоардо Мотта смог отразить четыре удара с 11-метровой отметки из пяти.

«Лацио» вышел в финал турнира, где встретится с «Интером». Игра состоится 13 мая.

Groboyd
сегодня в 12:30
Смотри внимательно, фола на вратаре вообще не было. Носок бутцы бьёт чисто в мяч. Никакими руками вратаря там не пахнёт, от слова совсем.
сегодня в 12:27, ред.
Да не было рук на мяче, хоть на плазме 100 дюймовой смотри, хоть на телефоне. Максимум пальцами коснулся вратарь. Его никто не касался. Крстович сыграл в мяч, а то что потом, возможно, попал по руке не считается. Сначала была чистая игра в мяч. Это правила, а не какие-то выдумки Акинфеева или ещё что-то. Если нет повтора доказывающего фиксацию мяча, а его нет, хотя бы одной ладонью, то гол нужно засчитывать.
Как бы ты не пытался непредвзято смотреть этот матч - у тебя не получилось.
lazzioll
сегодня в 12:04, ред.
вратарь положил обе ладони на мяч вообще посмотрите повтор изначально, потом одна скользнула вниз левая вот через нее ногой Эдерсон пнул мяч вместе с рукой, вторая правая вообще была на мяче. я спецом только что включил запись и 22 раза пересмотрел повтор. вратаря идущего на мяч если что вообще касаться нельзя во вратарской, не говоря о том что через руки ногой мяч выбивать. если есть возможность смотреть повтор то посмотри вдумчиво. я был бы согласен с рукой Хилы в которую ему мяч от его же колена отскочил за секунду до этого и с пенальти, но тут явно фол на вратаре. вон Акинфеев даже в вашем чемпе недавно доказал Дзюбе - нельзя трогать вратаря внутри его зоны. это правило. а Мотта видно как двумя руками аж с размаху накрывает этот мяч и только потом рука сьезжает и нога идет в эту руку а потом в мяч.

я старался смотреть непредвзято. но каждый все равно при своем мнении останется. через пару времени после этого кстати Нослин возмущался попаданием отчетливым мяча в руку защитнику Аталанты. тоже отчетливо видно, но судья не посчитал фолом прямое попадание мяча по руке))
Groboyd
сегодня в 11:38
Абсолютно не согласен по отменённому голу Эдерсона. Вратарь если и коснулся мяча, то парой пальцев, а не положил ладонь на мяч. Все повторы об этом свидетельствуют. Не на одном нет подтверждения, что кипер накрыл мяч ладонью. Как и нет нарушения против вратаря, Крстович сначала носком бутцы проткнул мяч на бразильца, а потом по инерции попал по рукам, но это не фол.
Это скандально отменённый гол.
Варвар7
сегодня в 09:39
Смотрел эту игру - оба вратаря - красавицы, чего не скажешь о полевых.
lazzioll
сегодня в 09:35
Как бы комментатор с МАТЧ ТВ не облизывал Аталанту - она была мертвая и создала по правилам почти нихера. Лацио хоть редко но выдавал что-то осмысленное. Голы Бергамо отменены абсолютно правильно, такое чувство что на Матч берут олигофренов не знающих правил. в принципе я догадывался что Лацио будет играть на ничью, так и вышло. Молодой воротчик Мотта стоял уверенно и в матче и на пенальти у меня сомнений не было что он потащит штуки два. Рост и гибкость прям как под пенали создан)). Но он пропустил только первый - отбив остальные 4. Молодец. На мой взгляд если никто не будет тупить - это вратарь основы на 10-15 лет. Давно такого уверенного в таком возрасте не было у Лацио (Муслера 100 лет назад разве что) и это в 21 год. Как и писал вчера - увидимся с Интером два раза в мае. в Кубке давненько не виделись))
9cxsnhghq699
сегодня в 08:50
По сути вратарь сделал матч.
Comentarios
сегодня в 08:30
Вратарь у Лацио повторил подвиг Сафонова
Гость
