«Лацио» по пенальти обыграл «Аталанту» и вышел в финал Кубка Италии

1776894874

сегодня, 00:54

«Аталанта» уступила «Лацио» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

В первой игре была зафиксирована ничья 2:2. Основное и дополнительное время ответного поединка завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти «Лацио» выиграл 2:1. 21-летний вратарь римского клуба Эдоардо Мотта смог отразить четыре удара с 11-метровой отметки из пяти.

«Лацио» вышел в финал турнира, где встретится с «Интером». Игра состоится 13 мая.