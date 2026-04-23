«Лацио» по пенальти обыграл «Аталанту» и вышел в финал Кубка Италии

«Аталанта» уступила «Лацио» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.
В первой игре была зафиксирована ничья 2:2. Основное и дополнительное время ответного поединка завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти «Лацио» выиграл 2:1. 21-летний вратарь римского клуба Эдоардо Мотта смог отразить четыре удара с 11-метровой отметки из пяти.
«Лацио» вышел в финал турнира, где встретится с «Интером». Игра состоится 13 мая.
Как бы ты не пытался непредвзято смотреть этот матч - у тебя не получилось.
я старался смотреть непредвзято. но каждый все равно при своем мнении останется. через пару времени после этого кстати Нослин возмущался попаданием отчетливым мяча в руку защитнику Аталанты. тоже отчетливо видно, но судья не посчитал фолом прямое попадание мяча по руке))
Это скандально отменённый гол.