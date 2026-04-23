Анатолию Бышовцу исполнилось 80 лет

Заслуженный тренер СССР, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Бышовец отмечает юбилей. 23 апреля ему исполнилось 80 лет.
В качестве футболиста Бышовец стал четырёхкратным чемпионом Советского Союза, побеждал в Кубке СССР. За сборную провел 39 матчей, отметившись 15 голами. Принимал участие в чемпионате Европы (1968) и чемпионате мира (1970).
В разное время возглавлял юношескую, олимпийскую и национальную сборную СССР, сборные СНГ и России. Под его руководством советская команда выиграла золотые медали Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.
Но матерился, как последний извозчик. Вспоминаю, пошел я на матч дублеров в 1990, Динамо Киев-Динамо Москва на ст.Динамо. Смотрю, группа людей окружила человека и о чем-то бурно беседуют. Подхожу ближе- в центре Бышовец. Через каждое слово- мат перемат, отборный. И как сейчас, запомнил его слова: "Предстоит два страшных матча- завтра с киевлянами, а через пять дней со Спартаком!!! Бл....ь, не представляю, что это будет, х....й его знает, как играть!!! Просто, п....ц" !!!
От себя лично, пожелаю Анатолию Федоровичу Здоровья и Долголетия, потому что при нем, московское Динамо действительно играло!!!!!!!