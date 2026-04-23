Анатолию Бышовцу исполнилось 80 лет

сегодня, 09:17

Заслуженный тренер СССР, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Бышовец отмечает юбилей. 23 апреля ему исполнилось 80 лет.

В качестве футболиста Бышовец стал четырёхкратным чемпионом Советского Союза, побеждал в Кубке СССР. За сборную провел 39 матчей, отметившись 15 голами. Принимал участие в чемпионате Европы (1968) и чемпионате мира (1970).

В разное время возглавлял юношескую, олимпийскую и национальную сборную СССР, сборные СНГ и России. Под его руководством советская команда выиграла золотые медали Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

nik9373
nik9373
сегодня в 13:31
"80 лет со дня рождения... Ух ты, а ему уже 80!"
shur
shur ответ Анатолий Гуськов (раскрыть)
сегодня в 13:29
....новерное Я ошибочно удалил своей комент в ваш адресс! Уважаемый Соккерец тов.Гуськов и вам Здоровья и благополучия,как и Юбиляру, нам семидесятилетним пацанам есть на кого ровняться!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 12:53
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:29
...ну вот что янки фак,да фак, щиит, а у нас пока всё про маму скажешь, это целая эпопея!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:27
...не понимают, но чувствуют,стопудова, в нас эту неведомую силу,
уверенности в себе, силу матерного слова!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 12:19
Трудно не согласиться. Я матерюсь постоянно, всё-равно немцы Н/Х не понимают по русски...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:16
....Я, Минхерц, не сторонник мата, особенно женского,да под мухой! Претит! Но когда от души,красиво,можно заслушиться, тогда покатит!
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 11:58
Таких дриблёров, как А.Бышовец по пальцам можно сосчитать, за что и получал постоянно по ногам. Ровесника с юбилеем.
112910415
112910415
сегодня в 11:31
будь здрав, маэстро !
cska1948
cska1948
сегодня в 11:07
А я жалею о том, что хитрый "Дед" припрятал Бышовца от глаз тренера сборной Н. Морозова, и Анатолий не поехал на ЧМ в 1966 году. Его там явно не хватало.
Здоровья юбиляру и долгих, счастливых лет жизни.
8yq3xphm8sfu
8yq3xphm8sfu ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:07, ред.
Мат - неотъемлемая часть эмоциональной разгрузки. Общеизвестный факт, что тот, кто не матерится в стрессовых ситуациях в разы более подвержен инфарктам/инсультам.
Поэтому материтесь на здоровье и дотяните до 80-ти, как Бышовец.

Вспоминаю, как матерился ЮрьПалыч, когда Локомотив влетел в Москве Баварии 0:5, - вот там был реальный концерт. Семин, кстати, тоже по нынешним меркам, долгожитель. Мужики столько не живут.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 11:05
Если бы был Зал Славы советского футбола - там нашлось бы место и Бышовцу.
Capral
Capral
сегодня в 10:59, ред.
Технарь, был еще тот!!! А как тренер стал Олимпийским чемпионом и привел московское Динамо к бронзовым медалям, а в то время, бронза ценилась куда больше, чем тухлая бронза м.....а шварца или пузатого чеха!!! Помню, Бышовец страшно переживал, когда уходил из московского Динамо, говорил, что сроднился с коллективом, и не представляет себе жизни без пацанов в Динамо........................
Но матерился, как последний извозчик. Вспоминаю, пошел я на матч дублеров в 1990, Динамо Киев-Динамо Москва на ст.Динамо. Смотрю, группа людей окружила человека и о чем-то бурно беседуют. Подхожу ближе- в центре Бышовец. Через каждое слово- мат перемат, отборный. И как сейчас, запомнил его слова: "Предстоит два страшных матча- завтра с киевлянами, а через пять дней со Спартаком!!! Бл....ь, не представляю, что это будет, х....й его знает, как играть!!! Просто, п....ц" !!!
От себя лично, пожелаю Анатолию Федоровичу Здоровья и Долголетия, потому что при нем, московское Динамо действительно играло!!!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:53
Здоровья и с праздником.
Долгих лет жизни. Спасибо за вклад в наш футбол..
112910415
112910415
сегодня в 10:51
здоровья и долгих лет !
lotsman
lotsman
сегодня в 10:29
С юбилеем, мастер!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:20
Мои поздравления легенде и долгих лет жизни.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 10:19
После ЧМ в 1970 г. В. Высоцкий написал:

"Комментатор из своей кабины
Кроет нас для красного словца,
Но недаром клуб «Фиорентины»
Предлагал мильон за Бышовца."

Не многие удостоились такой чести, быть упомянутым в песнях В. Высоцкого.
Анатолий Фёдорович! Сердечно поздравляю с Днём Рождения!
Как это не банально звучит, я "вырос" на матчах с Вашим участием!
Будьте здоровы!!!
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге
сегодня в 09:54
Жаль, что слишком рано (в 27 лет) закончил карьеру футболиста из-за травмы.
shur
shur
сегодня в 09:42
....годы летят и вот уж восемьдесят!!!
shur
shur
сегодня в 09:39
....Спасибо за золото Олимпиады, за победу над бразильцами в Сеуле!!!!
shur
shur
сегодня в 09:37
....с Валерием Васильевичем!
shur
shur
сегодня в 09:28
....В Союзе бывших не было в футболе!
И Бышовец тому пример!!!
ДЕСЯТИЛЕТИЕ в "ДИНАМО",
Салакам молодым а пример!
С Юбилеем Анатолий Фёдорович, Здоровья и Благополучия!!!
