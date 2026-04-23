Дивеев заявил, что на «Зенит» настраиваются больше, чем на прежние клубы

сегодня, 10:50

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил на вопрос, почувствовал ли он после перехода в команду из Санкт-Петербурга, что к ней относятся хуже, чем к другим клубам РПЛ.

Такого нет. Но именно в плане настроя, наверное, да – большинство команд настраиваются на нас больше, чем на те команды, в которых я играл до этого.

Дивеев зимой перешёл в «Зенит» из ЦСКА. За свой нынешний клуб он отыграл 11 матчей.

Jeck Denielse
сегодня в 15:02, ред.
Настрой на Зенит особенный...это есть и будет....
Как условный Оренбург....можно в следующих 5-ти играх набрать лишь 2 очка из 15-ти.......но с Зенитом костьми ляжь но выиграй......
Groboyd
сегодня в 14:58
Jeck Denielse

Не могу, я тоже в газпроме.
Jeck Denielse ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 13:50
    shur
    сегодня в 13:36, ред.
    ...не приемлю, без году неделя :" Я. Мы, Они...бла-бла-бла.....!"
    Играл то до этого в "Уфе" да в ЦСКА... усё!!!
    6a6kp8asv39z
    сегодня в 11:14
    Это легко объяснимо, Зеня хороший раздражитель
    Groboyd
    сегодня в 10:57, ред.
    Пи...ц как газовые деньги на мозг действуют.
    112910415
    сегодня в 10:54
    жираф большой ...
