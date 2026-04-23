Врач «Динамо» сообщил, что Рубенс избежал перелома

Директор медицинского департамента «Динамо» Михаил Бутовский после матча 26-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1) поделился информацией о состоянии здоровья полузащитника .

К счастью, Рубенс избежал перелома. Думаю, он обязательно восстановится к началу следующего сезона. Даже раньше, чем к сборам. На момент восстановления он будет в отпуске.

Игрок получил травму в предыдущей встрече с «Пари НН» (1:1). Обследование показало у него повреждение в области правого голеностопного сустава. Срок лечения и реабилитации составит около 8 недель.