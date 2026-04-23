«Сокол» стал первым клубом, вылетевшим из Первой лиги в сезоне 2025/26

«Сокол» потерпел крупное поражение от «Енисея» в матче 29-го тура Первой лиги (0:4).

Саратовская команда потеряла шансы на сохранение места в турнире и вылетела во Вторую лигу. Клуб занимает 18-е место, в его активе 16 очков.

Безвыигрышная серия «Сокола» составила 15 матчей, коллектив проиграл все девять поединков в весенней части сезона, а в последний раз побеждал в октябре прошлого года.