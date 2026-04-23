«Сокол» стал первым клубом, вылетевшим из Первой лиги в сезоне 2025/26

сегодня, 11:31

«Сокол» потерпел крупное поражение от «Енисея» в матче 29-го тура Первой лиги (0:4).

Саратовская команда потеряла шансы на сохранение места в турнире и вылетела во Вторую лигу. Клуб занимает 18-е место, в его активе 16 очков.

Безвыигрышная серия «Сокола» составила 15 матчей, коллектив проиграл все девять поединков в весенней части сезона, а в последний раз побеждал в октябре прошлого года.

Все новости
Карседо и Кахигао присутствуют на матче ЦСКА — «Ростов»
21 апреля
ОфициальноТалалаев вернулся в «Балтику» после операции
21 апреля
Талалаев планирует прибыть в расположение «Балтики» во вторник
20 апреля
«Интер Майами» с сыном Месси в составе мог выступить на турнире в России
15 апреля
Помазун сообщил о подсказках в серии пенальти в кубковом матче с «Зенитом»
11 апреля
Гаджиев: «Для значительной группы населения Дагестана мат неприемлем»
08 апреля
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 12:20
Сокол должен был вылететь еще в прошлом сезоне, остался в Первой лиге только потому что закрылись "Химки". И не стал за год что-то делать.
Второй кандидат "Чайка" - респект за игру в Первой лиге и победы над именитыми соперниками. Всё-таки деревенская команда, чисто финансово тяжело.
За "Черноморец" обидно, он должен был играть в РПЛ вместо "Сочи". Не пустили из-за стадиона, "Сочи" отказалась предоставлять свой. Но тут ещё неоднозначно с "Уфой" в первую очередь.
"Уфа" должна играть гораздо лучше, за ними похоже кое-как присматривают, они и спят.
