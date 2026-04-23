«Сокол» стал первым клубом, вылетевшим из Первой лиги в сезоне 2025/26

«Сокол» потерпел крупное поражение от «Енисея» в матче 29-го тура Первой лиги (0:4).
Саратовская команда потеряла шансы на сохранение места в турнире и вылетела во Вторую лигу. Клуб занимает 18-е место, в его активе 16 очков.
Безвыигрышная серия «Сокола» составила 15 матчей, коллектив проиграл все девять поединков в весенней части сезона, а в последний раз побеждал в октябре прошлого года.
Второй кандидат "Чайка" - респект за игру в Первой лиге и победы над именитыми соперниками. Всё-таки деревенская команда, чисто финансово тяжело.
За "Черноморец" обидно, он должен был играть в РПЛ вместо "Сочи". Не пустили из-за стадиона, "Сочи" отказалась предоставлять свой. Но тут ещё неоднозначно с "Уфой" в первую очередь.
"Уфа" должна играть гораздо лучше, за ними похоже кое-как присматривают, они и спят.