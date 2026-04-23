«Бернли» покинул Английскую Премьер-Лигу

сегодня, 11:50

«Бернли» потерпел гостевое поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 34-го тура Английской Премьер-Лиги.

После игры «бордовые» потеряли шансы на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Англии и следующий сезон проведут в Чемпионшипе. Клуб вернулся в АПЛ в кампании-2024/25, став вторым в Чемпионшипе.

После 34 туров «Бернли» занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

Ранее АПЛ покинул «Вулверхэмптон».

Брулин
сегодня в 14:56
Бурнли весь матч оборонял поражение 0-1
Не иначе от Арсенала получили платеж
112910415
сегодня в 13:04
жаль
жаль, что так вышло
shur
shur ответ Buzz Lightyear
сегодня в 12:48, ред.
...Приветствую! Символично 19 место и 20 очков рядышком цифирки,
как будто всю жизнь в ничью играли (непобедимые!)
Buzz Lightyear
сегодня в 12:37
Печально, но для Бёрнли обычное дело. В АПЛ даже не вылететь уже неплохой результат, кто-то всегда должен вылетать, не обязательно явно худшие, хоть в данном случае Вулверхэмптон и Бёрнли действительно неудачно провели сезон.
Варвар7
сегодня в 12:24
"Бордовые" покидают лигу, их болельщики бордовые от негодования...)))
