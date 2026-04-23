«Бернли» покинул Английскую Премьер-Лигу

сегодня, 11:50

«Бернли» потерпел гостевое поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 34-го тура Английской Премьер-Лиги.

После игры «бордовые» потеряли шансы на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Англии и следующий сезон проведут в Чемпионшипе. Клуб вернулся в АПЛ в кампании-2024/25, став вторым в Чемпионшипе.

После 34 туров «Бернли» занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.