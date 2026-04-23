Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Литвинов выделил три главных качества Карседо

сегодня, 12:05

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал три главных качества наставника московского клуба Хуана Карседо.

Первое — умение общаться и выстроить коммуникацию со всеми ребятами.

Второе — он излучает позитив после каждого матча, каким бы ни был результат. Всегда пытается подбодрить ребят и сказать какие-то приятные слова. Мол, продолжаем биться — это футбол и проигрывают даже топовые команды в Европе.

И третье, как бы это банально ни звучало — это профессионализм. С первых же дней в команде он пытался определить сильные качества футболистов. После этого дал понять, что мы должны делать и поставил нам более вертикальный футбол.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:55
Перечисляемые качества не меняются.....
Меняются только тренеры.....ежесезонно...
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 13:15
Значит можно надеяться и дальше.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:11
С первых же дней в команде он пытался определить сильные качества футболистов. После этого понял, что это бесполезно)))
Ну и в четверых это команда Станковича, а добрыми словами медали не взять.
Выиграйте все оставшиеся матчи вместо тысяч слов
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:10
Значит подошел тренер команде !
