Литвинов выделил три главных качества Карседо

Полузащитник «Спартака» назвал три главных качества наставника московского клуба .

Первое — умение общаться и выстроить коммуникацию со всеми ребятами.

Второе — он излучает позитив после каждого матча, каким бы ни был результат. Всегда пытается подбодрить ребят и сказать какие-то приятные слова. Мол, продолжаем биться — это футбол и проигрывают даже топовые команды в Европе.

И третье, как бы это банально ни звучало — это профессионализм. С первых же дней в команде он пытался определить сильные качества футболистов. После этого дал понять, что мы должны делать и поставил нам более вертикальный футбол.