Литвинов выделил три главных качества Карседо

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал три главных качества наставника московского клуба Хуана Карседо.
Первое — умение общаться и выстроить коммуникацию со всеми ребятами.
Второе — он излучает позитив после каждого матча, каким бы ни был результат. Всегда пытается подбодрить ребят и сказать какие-то приятные слова. Мол, продолжаем биться — это футбол и проигрывают даже топовые команды в Европе.
И третье, как бы это банально ни звучало — это профессионализм. С первых же дней в команде он пытался определить сильные качества футболистов. После этого дал понять, что мы должны делать и поставил нам более вертикальный футбол.
Меняются только тренеры.....ежесезонно...
Ну и в четверых это команда Станковича, а добрыми словами медали не взять.
Выиграйте все оставшиеся матчи вместо тысяч слов