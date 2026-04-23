Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Литвинов объяснил, почему «Спартак» не борется за чемпионство

сегодня, 12:21

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, чего не хватает «красно-белым», чтобы бороться за чемпионство.

У нас и до этого всегда был состав, который должен бороться за золото. Но не хватало, наверное, какой-то стабильности и уверенности — качеств, которыми как раз-таки отличаются чемпионские команды. Возможно, не хватало реализации и умения сыграть на результат: решить свой моментик в матче, где не идет игра, откатиться назад и завершить 1:0. Это какие-то микромоменты.

Kosmos58
сегодня в 14:37
Теория без практики мертва (иносказательно).
Capral ответ Анатолий Гуськов (раскрыть)
сегодня в 14:24
Я этого не говорил. Я только сравнил уровень советского и российского футбола. Но любой отечественный тренер, в условиях количества легионеров в командах России, должен делать поправку на то, что все они, играют- исключительно за деньги, без идеи... В начале нулевых, когда в Россию и Украину стали приезжать первые легионеры, В.В.Лобановский сказал: "С этими людьми, я ничего не выиграю. Они приехали зарабатывать..."
Извините, мне надо уходить. Всего доброго.
Bad Listener
сегодня в 14:13, ред.
Я лично помню как Спартак кучу раз решал при 1:0 откатиться назад и упускал очки, откатиться это вообще не спартаковское, и хорошо что от этого решили уйти, а сейчас я смотрю реализация подводит и завершение, может быть много атак и при этом ноль КПД от них, ещё не засчитанные из-за офсайдов голы в больших количествах это тоже не первый раз, значит плохо атакующие игроки чувствуют линию, заранее жду венгеровский офсайд, он конечно скрасит Спартаку результаты.

А вообще зрелости не хватает, солидности и самоуважения, громче всех о ментальности в команде говорят эти извинения Зобнина перед питерскими болельщиками за то что не все головы под их бутылки подставили. Пока не перестанут считать себя великим клубом и почивать на лаврах предшественников и с уважением не отнесутся в своему делу то и уважения к себе не будет.
Анатолий Гуськов ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:11
Выходит, что в российском футболе от тренера мало что зависит?
Capral ответ Анатолий Гуськов (раскрыть)
сегодня в 13:15
Не надо сравнивать, средний российский футбол, с футболом советским, который в те годы, входил в пятерку самых элитных клубных чемпионатов Европы...
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:13
    Анатолий Гуськов ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 13:12
    Судя по достижениям Зенита Семак выдающийся тренер?!
    Jeck Denielse
    сегодня в 13:12
    А с чего решили что Спартак не борется за чемпионство???

    Удачи вечером!!!!!
    Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 13:09
    Сергей Богданович Семак думаю подписывается под каждым вашим словом...
    Особенно в первом предложении...
    Capral
    сегодня в 13:05
    Для достижения больших побед, всегда и везде нужен ТРЕНЕР!!!!!!! Вспоминая тренеров прошлого, можно вспомнить немало замечательных тренеров, которые из ничего лепили чемпионские команды!!! Тот же Бесков, в 1979г., стал чемпионом СССР, имея в составе- половину из тех, кто вылетел из вышки!!! Это уже потом, в Спартаке начали появляться новые имена...

    Лобановский, уйдя в сборную в 1983, оставил Динамо на произвол Ю.Морозову, который за полтора года, превратил сильнейший состав в самую пьющую команду страны... В.А.Маслов сделал из середняка советского футбола киевского Динамо могучую команду, три года подряд побеждавшую в чемпионате СССР!!! И таких случаев немало в истории, не только советского футбола...

    Ответственно заявляю- Спартаку нужен грамотный тренер, который, и с этим составом сможет бороться за чемпионство!!! Напоминаю, что у Бескова в 1979г., состав был на три головы слабее, чем у киевлян, но он стал чемпионом страны, потому что знал, как работать и развивать игроков!!! А сейчас у Спартака очень приличный состав, не говоря уже об атаке- одной из лучших в РПЛ!!!
    25процентный клоун
    сегодня в 12:59, ред.
    Если бы Спартак не был чемпионом на фоне ярчайших соперников. Но этого нет. Все одинаково плохи в этом году
    112910415
    сегодня в 12:55
    теперь-то всего хватает ?
    Scorp689
    сегодня в 12:50
    Плохим танцорам как обычно...
    Варвар7
    сегодня в 12:46
    Ну наконец то мне кто то объяснил - Почему! Оказвается не хватает , того - сего , трьетьего - десятого. Всего не хватает , кроме пожалуй пространных интервью от игроков, тренеров, менеджеров , руководства с обещаниями всех победить ,"уделать" и что то завоевать...)
    Ну а потом (как это делает сейчас Литвинов) - объяснить нам не понятливым болельщикам почему это "завоевание" вдруг не произошло ...)))
    Али Самаркандский
    сегодня в 12:39
    Какой состав,такая и игра. Тут и Лев во главе не поможет стать победителями
    shur ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 12:34
    ...флажки им руки сегодня и после игры объяснительные на стол!!!
    shur
    сегодня в 12:32
    ....до авторитета дорости, а потом уж объяснительную пиши, "мастер"...!!!
    Groboyd
    сегодня в 12:31
    Потому что полсостава всяких Литвиновых и Максименко. Других причин нет.
