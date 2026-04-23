Литвинов объяснил, почему «Спартак» не борется за чемпионство

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, чего не хватает «красно-белым», чтобы бороться за чемпионство.
У нас и до этого всегда был состав, который должен бороться за золото. Но не хватало, наверное, какой-то стабильности и уверенности — качеств, которыми как раз-таки отличаются чемпионские команды. Возможно, не хватало реализации и умения сыграть на результат: решить свой моментик в матче, где не идет игра, откатиться назад и завершить 1:0. Это какие-то микромоменты.
Ну а потом (как это делает сейчас Литвинов) - объяснить нам не понятливым болельщикам почему это "завоевание" вдруг не произошло ...)))
Лобановский, уйдя в сборную в 1983, оставил Динамо на произвол Ю.Морозову, который за полтора года, превратил сильнейший состав в самую пьющую команду страны... В.А.Маслов сделал из середняка советского футбола киевского Динамо могучую команду, три года подряд побеждавшую в чемпионате СССР!!! И таких случаев немало в истории, не только советского футбола...
Ответственно заявляю- Спартаку нужен грамотный тренер, который, и с этим составом сможет бороться за чемпионство!!! Напоминаю, что у Бескова в 1979г., состав был на три головы слабее, чем у киевлян, но он стал чемпионом страны, потому что знал, как работать и развивать игроков!!! А сейчас у Спартака очень приличный состав, не говоря уже об атаке- одной из лучших в РПЛ!!!
А вообще зрелости не хватает, солидности и самоуважения, громче всех о ментальности в команде говорят эти извинения Зобнина перед питерскими болельщиками за то что не все головы под их бутылки подставили. Пока не перестанут считать себя великим клубом и почивать на лаврах предшественников и с уважением не отнесутся в своему делу то и уважения к себе не будет.