Литвинов объяснил, почему «Спартак» не борется за чемпионство

Полузащитник «Спартака» ответил на вопрос, чего не хватает «красно-белым», чтобы бороться за чемпионство.

У нас и до этого всегда был состав, который должен бороться за золото. Но не хватало, наверное, какой-то стабильности и уверенности — качеств, которыми как раз-таки отличаются чемпионские команды. Возможно, не хватало реализации и умения сыграть на результат: решить свой моментик в матче, где не идет игра, откатиться назад и завершить 1:0. Это какие-то микромоменты.