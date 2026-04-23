Гнабри пропустит чемпионат мира из-за травмы

сегодня, 12:52

Полузащитник сборной Германии и «Баварии» Серж Гнабри в соцсетях сообщил, что не примет участия в чемпионате мира 2026 года.

Ранее пресс-служба мюнхенского клуба объявила, что по результатам медицинского обследования у футболиста диагностирован разрыв приводящей мышцы правого бедра.

Что касается мечты о чемпионате мира со сборной Германии... К сожалению, для меня это закончилось. Как и вся страна, я буду поддерживать ребят из дома.

Теперь пришло время сосредоточиться на восстановлении и подготовке к предсезонной подготовке. Спасибо вам за все сообщения.

Германия  Бавария  Гнабри Серж
Источник: soccer.ru Фото: Соцсети Сержа Гнабри
Водолей Сергеев
сегодня в 15:03
Немцы и так далеко не фавориты предстоящего мундиаля, поэтому отсутствие мюнхенца вряд ли скажется на результате, а в силу его возраста и вовсе считаю этого кандидата не обязательным выбором в сборную...
shur
сегодня в 13:20
...облом какоооооооооооооооооооооооооооооооооой! А ведь это мог быть прощальным! Хотя ещё ЧЕ есть,здоровья парню! Для сборной Германии однозначно потеря!
AleS
сегодня в 13:08
Классный игрок, такой крепыш по полю бегает. Хороший сезон проводит и такая неудача в конце. Пожелаем скорейшего выздоровления.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:56
Не повезло мужику, не вовремя...
Гость
