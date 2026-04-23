Гнабри пропустит чемпионат мира из-за травмы

сегодня, 12:52

Полузащитник сборной Германии и «Баварии» в соцсетях сообщил, что не примет участия в чемпионате мира 2026 года.

Ранее пресс-служба мюнхенского клуба объявила, что по результатам медицинского обследования у футболиста диагностирован разрыв приводящей мышцы правого бедра.