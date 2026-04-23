Гнабри пропустит чемпионат мира из-за травмы

Полузащитник сборной Германии и «Баварии» Серж Гнабри в соцсетях сообщил, что не примет участия в чемпионате мира 2026 года.
Ранее пресс-служба мюнхенского клуба объявила, что по результатам медицинского обследования у футболиста диагностирован разрыв приводящей мышцы правого бедра.
Что касается мечты о чемпионате мира со сборной Германии... К сожалению, для меня это закончилось. Как и вся страна, я буду поддерживать ребят из дома.
Теперь пришло время сосредоточиться на восстановлении и подготовке к предсезонной подготовке. Спасибо вам за все сообщения.