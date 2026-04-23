Вратарь «Зенита» не видел подсказку Вендела перед отражённым пенальти

Вратарь «Зенита» прокомментировал отражённый пенальти на 90+9-й минуте матча с «Локомотивом» (0:0) в 26-м туре РПЛ .

Был ли одиннадцатиметровый

Я, честно, не знаю. В игре я вообще не понял даже, что судья смотрит. Потом сказали — рука, но не знаю. Видео я ещё не смотрел. Так в игре вообще понимания не было, на что даже просматривается этот момент.

Как воспринял назначение пенальти в самой концовке игры

Тяжело, внутри такое опустошение, потому что я всё равно понимаю, что пенальти не всегда получается отбить. И по такой игре пропустить в концовке, честно, было бы очень обидно. Слава Богу, что так закончилось сегодня — и более-менее хорошее настроение.

Видел ли подсказку Вендела, который показал направление удара

Нет, честно, Вендела не видел. Да и стараюсь ни на кого не смотреть, потому что сегодня он показал вправо, потом влево покажет, а пробьют в другой угол — и кому потом предъявлять. Если честно, Вендела не видел. Я сейчас ролик посмотрел, увидел, что он показывает. Но в игре не обратил внимания. На своих чувствах уже.