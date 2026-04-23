Нгамалё заболел бронхитом, но может восстановиться к игре с «Сочи»

сегодня, 13:53
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи26.04.2026 в 17:00 Не начался

Директор медицинского департамента московского «Динамо» Михаил Бутовский рассказал о состоянии вингера Муми Нгамалё.

У Нгамалё острый бронхит, тяжело сказать что-то подробнее о его болезни. Заболел он два дня назад, должен выздороветь в максимально ближайшее время. Может, через день, может, через три. Конечно, есть шансы увидеть его на поле в матче с «Сочи».

Варвар7
сегодня в 14:26
Пожелаю Муми восстановиться к матчу , тем более, что Сочи сейчас на подъёме...
