Нгамалё заболел бронхитом, но может восстановиться к игре с «Сочи»
Директор медицинского департамента московского «Динамо» Михаил Бутовский рассказал о состоянии вингера .
У Нгамалё острый бронхит, тяжело сказать что-то подробнее о его болезни. Заболел он два дня назад, должен выздороветь в максимально ближайшее время. Может, через день, может, через три. Конечно, есть шансы увидеть его на поле в матче с «Сочи».
