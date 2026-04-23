Маухуб может выйти на поле до конца сезона, Лунёв не сыграет с «Сочи»

сегодня, 14:13
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи26.04.2026 в 17:00 Не начался

Директор медицинского департамента московского «Динамо» Михаил Бутовский поделился информацией о состоянии здоровья вратаря Андрея Лунёва и нападающего Эль Мехди Маухуба.

Что со здоровьем Маухуба? Есть шансы увидеть его на поле до конца сезона. У него небольшое повреждение нагрузочного характера. Андрей Лунёв тоже восстанавливается, всё идёт неплохо. Что касается сроков, в матче с «Сочи» вы его не увидите.

