Турция. Супер-Лига 2025/2026

«Галатасарай» приостановил отношения с руководством турецкой федерации

сегодня, 14:40

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек объявил о приостановке отношений с нынешним руководством Турецкой футбольной федерации (TFF).

По информации турецких СМИ, это произошло после объявления о назначении главным арбитром матча с «Фенербахче» Ясина Кола. Игра в рамках Суперлиги состоится 26 апреля.

Alex_67
сегодня в 15:27
За что ненавидят этого арбитра?
e76qdf2ks6qf
сегодня в 15:13
Опять у Туркелов скандалы.... и снова наверное договорные матчи...
Гость
