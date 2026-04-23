Ямаль из-за травмы пропустит остаток сезона, но должен восстановиться к ЧМ

Обследования выявили у вингера «Барселоны» Ламина Ямаля травму подколенного сухожилия левой ноги.
Футболист получил повреждение в матче 33-го тура Ла Лиги с «Сельтой». После реализованного пенальти в конце первого тайма он был вынужден досрочно завершить игру.
Ямаль будет проходить курс консервативного лечения. Он пропустит оставшуюся часть сезона, но, как ожидается, сможет принять участие в чемпионате мира.
В образе жизни тоже есть проблема. Фастфуды, пренебрежение сном и т.д. до добра не доведёт. Любитель Неймара может повторить путь Неймара.
Ему срочно надо менять отношение к делу!