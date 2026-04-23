Ямаль из-за травмы пропустит остаток сезона, но должен восстановиться к ЧМ

Обследования выявили у вингера «Барселоны» травму подколенного сухожилия левой ноги.

Футболист получил повреждение в матче 33-го тура Ла Лиги с «Сельтой». После реализованного пенальти в конце первого тайма он был вынужден досрочно завершить игру.

Ямаль будет проходить курс консервативного лечения. Он пропустит оставшуюся часть сезона, но, как ожидается, сможет принять участие в чемпионате мира.