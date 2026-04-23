Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2025/2026

Ямаль из-за травмы пропустит остаток сезона, но должен восстановиться к ЧМ

сегодня, 15:11
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Обследования выявили у вингера «Барселоны» Ламина Ямаля травму подколенного сухожилия левой ноги.

Футболист получил повреждение в матче 33-го тура Ла Лиги с «Сельтой». После реализованного пенальти в конце первого тайма он был вынужден досрочно завершить игру.

Ямаль будет проходить курс консервативного лечения. Он пропустит оставшуюся часть сезона, но, как ожидается, сможет принять участие в чемпионате мира.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Реал» сообщил о травме Арда Гюлера
Сегодня, 14:29
Гнабри пропустит чемпионат мира из-за травмы
Сегодня, 12:52
Ямаль получил травму, пробивая пенальти в матче с «Сельтой»
Сегодня, 00:15
Нападающий «Челси» Эстевао не сыграет на чемпионате мира из-за травмы
Вчера, 20:41
Хавбек «Мидтьюлланда» Дьаби выведен из комы после ножевого ранения
21 апреля
Срок восстановления Экитике после травмы ахилла может составить до двух лет
21 апреля
Сортировать
Все комментарии
Lobo77
сегодня в 21:53, ред.
Ни разу не фанат Барсы и персонально Насри Эбана, но понимаю несправедливость когда выкашивают игроков ради которых в принципе мы и смотрим этот тотализатор.
Здоровья пацаненку.
То же пожелание здоровья Гюлеру.
Фил Кио
сегодня в 20:15
Если выздоровит до ЧМ, на это расчёт, а вот, будет ли в хорошей форме - это вопрос, ведь пропустит 6 матчей Ла Лиги. Пожелать можно только одно - полного выздоровления и будем надеяться, что юная звезда Барселоны, оправдает наши надежды.
goalaktika
сегодня в 18:29
Здоровья парню. Надеемся не серьезная травма
Летучий-Голландец.
сегодня в 18:28
Без Рафы и Ямаля впереди будет туго..
намечается выезд к Хетафе, там Барса давно не побеждала
Agamaga005
сегодня в 17:36
Конечно в себя поверил, почему в себя не верить? Иначе зачем выходить на поле?
В образе жизни тоже есть проблема. Фастфуды, пренебрежение сном и т.д. до добра не доведёт. Любитель Неймара может повторить путь Неймара.
Ему срочно надо менять отношение к делу!
112910415
сегодня в 17:16
надо это пережить !
Bombon
сегодня в 17:05
Он и сам не меньше виноват. Вечно недоволен тем, что его меняют. Слишком в себя поверил. И к ЧМ он будет далеко не в лучшей форме. Но все равно его возьмут. На левом фланге Испании даже близко нет игрока его уровня.
Bad Listener
сегодня в 16:13, ред.
Футболистам Сельты надо было его до матча выкашивать, а не во время, глядишь и ничейку бы зацепили. Кроме шуток вот и посмотрим что Барселона из себя представляет без юного дарования
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:01
Неокрепший физически организм парня начали мучить с 17 лет. Как говорят, заездили. Природу не обманешь. Слишком рано и клуб и сборная. Вполне возможно начнется, череда таких проблем.
shur
сегодня в 15:46
...да в том то и дело,Бро! До конца сезона,рецедив или....?! Присоединяюсь,здоровья пацану!
Futurista
сегодня в 15:41
Через пару месяцев будет бегать как молодой)...
Валерыч
сегодня в 15:18
У молодых травмы быстрее заживают, будем надеяться к ЧМ у него будет всё в порядке. Здоровья Ямалю.
vwpttge88tn5
сегодня в 15:11
Ну хотя бы увидим его на ЧМ.... пусть восстанавливается...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 