«Аль-Наср» с Роналду вышел в финал Лиги чемпионов АФК 2

сегодня, 15:30

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» из Дохи (5:1) в матче 1/2 финала Лиги чемпионов АФК 2.

Саудовский клуб, за который выступает нападающий Криштиану Роналду, вышел в финал турнира, где сыграет с японским клубом «Гамба Осака». Поединок пройдёт 16 мая.