«Аль-Наср» с Роналду вышел в финал Лиги чемпионов АФК 2

сегодня, 15:30

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» из Дохи (5:1) в матче 1/2 финала Лиги чемпионов АФК 2.

Саудовский клуб, за который выступает нападающий Криштиану Роналду, вышел в финал турнира, где сыграет с японским клубом «Гамба Осака». Поединок пройдёт 16 мая.

lazzioll
сегодня в 18:51
кажется, что это последний сезон Рона там. выиграет эту азиатскую лигу европы, чемпионат и поедет еще на сезон в США, там у него и отели и бизнесы какие-то. там и тысячу добьет)
Иван Стаканов
сегодня в 18:46
Типо местная Лига Европы.
112910415
сегодня в 17:54
ну, 2 так 2 ...
CCCP1922
сегодня в 17:26
Сегодня увидел аббревиатуру АФК 2 впервые... А может быть раньше просто не обращал внимания? Посмотрел в Интернете — второй по значению футбольный клубный турнир. Клуб из Осаки серьёзный соперник, но вполне по силам команде Криштиану Роналду. Судя по всему, в следующем сезоне Аль-Наср примет участие в главном турнире континента.
Groboyd
сегодня в 16:29
А что значит АФК 2? Второй по значимости?
juuw2waqm7xm
сегодня в 16:09
Рону удачи в борьбе за очередной трофей
shur
сегодня в 16:00
.....Роналду самый честных правил,
Когда изрядно "повзраслел",
Услышав клич банзай,а значит!
Меч расчехлил,японский выучить присел!!!
